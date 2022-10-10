Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Sosyal medyada gündem yarattı! “Ben bir uçuş görevlisiyim ve kalkıştan sonraki iki saat içinde uyumamalısınız”

Sosyal medyada gündem yarattı! “Ben bir uçuş görevlisiyim ve kalkıştan sonraki iki saat içinde uyumamalısınız”

10.10.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski bir kabi görevlisi olan Tommy Cimato isimli bir adam TikTok’tan yaptığı paylaşımda yolcuların uçak yolculukları sırasında en iyi deneyimi yaşamak için verdiği püf noktalarıyla kısa sürede ünlenmeyi başardı. Son olarak TikTok’tan yaptığı paylaşımda yolcuları uçak seyahatlerinde pencereye yaslanarak uyumamaları konusunda uyaran bir video yayınladı.

Sosyal medyada gündem yarattı! “Ben bir uçuş görevlisiyim ve kalkıştan sonraki iki saat içinde uyumamalısınız”

Uçak yolculukları pek çok kişinin seyahatleri sırasında tercih ettiği popüler yollardan biridir. Özellikle uzak mesafe yolculuklarda zamandan tasarruf etmek isteyenlerin kullandığı uçak yolculuklarında kabin memurları gözden kaçan birtakım hataların olduğunu belirtti. Eski bir kabin memuru olan Tommy Cimato genellikle yolcuların seyahatlerinde uyumayı tercih ettiğini belirterek uyarıda bulundu.

Kadın sokak tabelası olmayan uzak bir toplulukta yaşıyor ve yiyecek almak için 10 saat seyahat ediyorKadın sokak tabelası olmayan uzak bir toplulukta yaşıyor ve yiyecek almak için 10 saat seyahat ediyor

KALKIŞIN İLK İKİ SAATİ ÖNEMLİ

1

Eski kabin memuru yaptığı paylaşımda, “Uyumayın ya da başınızı pencereye dayamayın. Bunu yapan tek kişi sen değilsin ve kaç kişinin ya da çocuğun ellerini ya da diğer şeyleri pencerenin her tarafına sildiğini bilmiyorsun. Unutmayın hiçbir kabin memuru uyku halindeyseniz sizi uyandırıp yemek servisi yapmaz. Yemek istiyorsanız koltuğunuza bir not bırakın ya da uyanık kalın” dedi.

Sonbaharın gelişini böyle kutladılar! Tamamen çıplak denize koşup buz gibi suya girdilerSonbaharın gelişini böyle kutladılar! Tamamen çıplak denize koşup buz gibi suya girdiler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cehennemin kapılarını açıyor! Kötü ruhları besliyorlarCehennemin kapılarını açıyor! Kötü ruhları besliyorlar
Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”
Bu basketbol potası hiç masum değil! Seks oyuncağı çıkınca...Bu basketbol potası hiç masum değil! Seks oyuncağı çıkınca...
Anahtar Kelimeler:
uçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tadilat yaptırmak istediler! Döşemenin altından servet çıktı

Tadilat yaptırmak istediler! Döşemenin altından servet çıktı

Cinsel ilişkiye girerken canlı yayın açtı! Torunu görünce...

Cinsel ilişkiye girerken canlı yayın açtı! Torunu görünce...

Yeni doğum yapan kadını köpeklerini emzirmeye zorladı

Yeni doğum yapan kadını köpeklerini emzirmeye zorladı

Bikinilerini giyip birlikte paylaştılar! Beğeni butonu çöktü

Bikinilerini giyip birlikte paylaştılar! Beğeni butonu çöktü

İlginizi Çekebilir

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.