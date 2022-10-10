Sosyal medyada gündem yarattı! “Ben bir uçuş görevlisiyim ve kalkıştan sonraki iki saat içinde uyumamalısınız”

Uçak yolculukları pek çok kişinin seyahatleri sırasında tercih ettiği popüler yollardan biridir. Özellikle uzak mesafe yolculuklarda zamandan tasarruf etmek isteyenlerin kullandığı uçak yolculuklarında kabin memurları gözden kaçan birtakım hataların olduğunu belirtti. Eski bir kabin memuru olan Tommy Cimato genellikle yolcuların seyahatlerinde uyumayı tercih ettiğini belirterek uyarıda bulundu.

KALKIŞIN İLK İKİ SAATİ ÖNEMLİ

Eski kabin memuru yaptığı paylaşımda, “Uyumayın ya da başınızı pencereye dayamayın. Bunu yapan tek kişi sen değilsin ve kaç kişinin ya da çocuğun ellerini ya da diğer şeyleri pencerenin her tarafına sildiğini bilmiyorsun. Unutmayın hiçbir kabin memuru uyku halindeyseniz sizi uyandırıp yemek servisi yapmaz. Yemek istiyorsanız koltuğunuza bir not bırakın ya da uyanık kalın” dedi.



