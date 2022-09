Kadın sokak tabelası olmayan uzak bir toplulukta yaşıyor ve yiyecek almak için 10 saat seyahat ediyor

Barrow ve kocası James, bir yiyecek alışverişi yapmak için her altı ila sekiz haftada bir kez 10 saatlik bir gidiş-dönüş yolculuğuna çıkması gerektiğini söyledi. Yaşadıkları yere en yakın mesafenin 5 saatlik uzaklıktaki Whitehorse'da olduğunu belirten Barrow genellikle bakkal, hırdavat, veteriner, diş hekimi, kuaför ve hastane masrafları için bu alana geldiklerini ifade etti.

Hilary ve kocasının süpermarkete olan gezisini tamamlamaları iki gün sürüyor. Hava soğuk olduğunda, çift uzun yolculuk nedeniyle gece için bir otel rezervasyonu yaparken, yaz aylarında bazen daha kamp kurmayı tercih ediyorlar. Barrow, “Süpermarket 285 mil uzakta ve oraya varmamız beş saat sürüyor. Her altı ila sekiz haftada bir gidiyoruz ve ihtiyacımız olan her şeyin kaydını tutuyorum.Kamyonumuz ayrıca iyi stoklanmış bir acil durum kitiyle dolu ve yolculuğun büyük bir bölümünde cep telefonu hizmetimiz olmadığı için gerekli mesajları göndermek için her zaman uydu iletişimcimiz var.Köpeğimiz Chill bizimle geliyor, biz de yemeğini, yatağını ve tasmasını hazırlıyoruz.” diye konuştu.