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Kadın sokak tabelası olmayan uzak bir toplulukta yaşıyor ve yiyecek almak için 10 saat seyahat ediyor

28.09.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hilary Messer-Barrow isimli bir kadın 2019 yılının Ocak ayında Kanada’nın Vancouver kentinden eşiyle beraber Yukon topluluğunun bulunduğu alana taşındı. Medeniyetten bir hayli uzaktaki yaşam tarzına ilk başta alışma konusunda zorluk yaşadığını dile getiren Barrow’un hayatı sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı.

33 yaşındaki Hilary Messer-Barrow, kocasının işi için Kanada’nın kuzeyindeki Yukon topluluğuna taşınmak zorunda kalana kadar şehir hayatı yaşıyordu. Evlerinin 100 kişilik küçük bir topluluk arasında bulunduğunu dile getiren Barrow, sokak isimlerinin bulunmadığını hatta yer ve yön tabelalarının olmadığını dile getirdi. Yaşadıkları alanda sadece birkaç erzak alabildikleri bir benzin istasyonu olduğunu belirten Barrow, başlangıçta aşırı yaşam tarzı değişikliğinden çok korktuğunu ve şimdi yeni evine aşık olarak şehre asla geri dönmek istemediğini söyledi. Barrow’un yaşam alanı ve günlü aktivitelerini anlattığı sosyal medya paylaşımlarıyla viral olmayı başardı.

“İNANILMAZ BİR MACERA OLACAĞINI ANLADIM”

Barrow ve kocası James, bir yiyecek alışverişi yapmak için her altı ila sekiz haftada bir kez 10 saatlik bir gidiş-dönüş yolculuğuna çıkması gerektiğini söyledi. Yaşadıkları yere en yakın mesafenin 5 saatlik uzaklıktaki Whitehorse'da olduğunu belirten Barrow genellikle bakkal, hırdavat, veteriner, diş hekimi, kuaför ve hastane masrafları için bu alana geldiklerini ifade etti.
Şehir hayatına alıştığı için bu bölgenin hem iklim hem de ulaşım açısından kendisini zorlandığını ifade eden Barrow, “Dükkanlara yürüyerek giden şehirli kız hayatını yaşamaya alışmıştım.Çok korkmuştum ama manzarayı görür görmez aşık oldum. Bunun inanılmaz bir macera olacağını o zaman anladım. Topluluk, doğanın ne kadar harika olduğunu anlamama yardımcı oldu. Umarım bir daha asla bir şehre taşınmak zorunda kalmam." dedi.
Hilary ve James kısa günlere uyum sağlamak, yemek yapmayı öğrenmek ve alışveriş gezilerinin çoğunu yapmak zorunda kaldılar. Bölge kış aylarında sadece dört saat gün ışığı alırken sıcaklıklar eksi 47 dereceye kadar düşebiliyor.
Hilary ve kocasının süpermarkete olan gezisini tamamlamaları iki gün sürüyor. Hava soğuk olduğunda, çift uzun yolculuk nedeniyle gece için bir otel rezervasyonu yaparken, yaz aylarında bazen daha kamp kurmayı tercih ediyorlar. Barrow, “Süpermarket 285 mil uzakta ve oraya varmamız beş saat sürüyor. Her altı ila sekiz haftada bir gidiyoruz ve ihtiyacımız olan her şeyin kaydını tutuyorum.Kamyonumuz ayrıca iyi stoklanmış bir acil durum kitiyle dolu ve yolculuğun büyük bir bölümünde cep telefonu hizmetimiz olmadığı için gerekli mesajları göndermek için her zaman uydu iletişimcimiz var.Köpeğimiz Chill bizimle geliyor, biz de yemeğini, yatağını ve tasmasını hazırlıyoruz.” diye konuştu.
Yaşadıkları bölgenin iklim koşulları nedeniyle yiyeceklerini düzgün bir şekilde saklamaları gerektiğini dile getiren Barrow, “Kış aylarında sebzelerimizi düzgün bir şekilde paketleme konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Aksi takdirde donabilirler ve temelde yenmez hale gelebilirler. Yaz aylarında mandıralarımızı, etlerimizi ve dondurulmuş ürünlerimizi dikkatlice soğutucularda saklarız bozulmasınlar diye." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Kanada
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