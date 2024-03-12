Sosyal medyada gündem yarattı! 'Her şeyi bana ait koca arıyorum' diyerek seslendi... "Parasını da cebine ben koyacağım"

Sosyal medyadan kendisine uygun bir eş aradığını söyleyerek bir paylaşım yapan kadın viral oldu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında genç bir kadın, "Merhabalar arkadaşlar. Bütün yemesi, içmesi, gezmesi, altına son model arabası, her şeyi bana ait, parasını da ben koyacağım tabii ki de cebine. Bir koca arıyorum. İlgilenenleri de yorumlara bekliyorum. Tercihim 70'di. Bu sefer 45-50 yaş olabilir. Sinop, Samsun... Dışarıdan da olabilir. Yorumları inceleyeceğim" dedi. O anlara adeta yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Yaştan kaybettik iyi mi?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Pazarcılar bile bir şey satarken bu kadar ikna edici olmadı" yorumunu ekledi.