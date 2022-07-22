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  4. Sosyal medyada viral olan görüntü! Dans etmek isterken yere düştü,yetmedi yarı çıplak kaldı

Sosyal medyada viral olan görüntü! Dans etmek isterken yere düştü,yetmedi yarı çıplak kaldı

22.07.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1987 filminde Patrick Swayze ve Jennifer Gray tarafından gerçekleştirilen ikonik hareketi bir erkek arkadaşıyla yeniden yaratmaya çalışan kadın sosyal medyada viral oldu. Dans hareketi istediği gibi gitmeyen kadın kendisini bir anda çıplak bir şekilde kendisini yerde buldu.

Sosyal medyada kısa sürede popüler olan bir videoda ismi açıklanmayan bir çift ilginç bir dans gösterisine imza attı. Sokak ortasında dans etmeye başlayan ikiliden kadın dengesini kaybederek yere düştü. O sırada kadının üzerindeki elbise talihsiz bir şekilde yırtıldı. Yerde iç çamaşırıyla yatan kadın şaşkınlıkla beraber olaya gülmeye başladı.

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YARA ALMADAN KURTULDU

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Sosyal medyada viral hale geldikten sonra 2.6 milyondan fazla izlenmeye ulaşan görüntüde kadın erkek arkadaşına doğru haki bir elbise ve siyah çizmeleriyle koştu. 1987 yapımı Dirty Dancing filmindeki ikonik dans figürünü sergilemek isteyen kadın erkek arkadaşının omzuna sarıldı. Fakat bir anda dengesini kaybeden kadın kendisini yerde buldu. Kadın kazayı yara almadan atlatmayı başardı.

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Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntü kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Elbise onu kurtardı ve en azından uygun bir iç çamaşırı tercih etmiş” yorumunu yaptı. Bir diğer kullanıcısı ise, “Bu hareket için cesaret edemem” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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