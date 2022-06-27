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Sosyal medyada viral olan görüntü! Seksi iç çamaşırlarını giyip kocasının tepkisini görmek isteyince...

27.06.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Lynn Smith isimli bir kadın TikTok’tan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Kendisine seksi bir iç çamaşırı takımı aldığını söyleyen Smith, kocasına bunu göstermek için sabırsızlanıyordu. Uzun ceketinin altına sadece iç çamaşırı giyen kadın kocasının arabasında üzerini çıkarttığında arka koltukta bir sürprizle karşılaştı.

Sosyal medyada viral olan görüntü! Seksi iç çamaşırlarını giyip kocasının tepkisini görmek isteyince...

TikTok’ta paylaşılan bir gönderi kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında popüler olmayı başardı. Lynn Smith isimli bir kadın yaşadığı ilginç tecrübeden söz ederek herkesi gülümsetti. Yeni aldığı iç çamaşırı takımını eşine göstermek için sabırsızlanan kadın eğlenceli bir oyun oynamak istedi ve kocası eve gelmeden onu karşılamak için garaja indi. Garaja iç çamaşırlarıyla inen kadın arabanın kapısını açtığında arka koltukta kocasının büyükannesinin oturduğunu fark etti. Kocasının büyükannesiyle gözgöze geldikten sonra büyük bir hızla evine koşan Smith çok utandığını dile getirdi.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcıları 16.5 milyon izlenen gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Kullanıcıların büüyk bir bölümü büyükannenin tepkisini merak ederken Smith’in yaşadığı utancı derinden hissederek kadınla empati yaptıklarını söyledi.

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Bir kullanıcı Smith’in gönderisine, “Aman Allahım ben olsam yorganın altına girer saklanırdım” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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