Sosyal medyada viral olan görüntüler! Kafası balkon demirlerinin arasına sıkışan bebek nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı

Çin’de kaydedildiği ifade edilen görüntülerde kafası balkon demirlerine sıkışan bir bebeğin kurtarılmaya çalışıldığı anlar nefesleri kesti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde ismi açıklanmayan bebek polis ve sağlık ekibinin yoğun çalışması sonucunda kurtarıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Metrelerce yükseklikteki bir apartman dairesinin balkonundaki demirlerin arasında kafasını sokan ve sıkıştığı yerde kalan bebeği fark edenler yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri bebeğin kafasını yana çevirip içeri almayı başardı. Yapılan incelemelerin sonucunda büyük bir tehlike atlatan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.