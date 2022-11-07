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  4. Sosyal medyada viral olan görüntüler! Kafası balkon demirlerinin arasına sıkışan bebek nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı

Sosyal medyada viral olan görüntüler! Kafası balkon demirlerinin arasına sıkışan bebek nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı

07.11.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kısa sürede popüler olan bir görüntü izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi. Çin’de balkon demirlerinin arasına kafası sıkışan bebeğin saniye saniye kurtarılma anları kaydedildi. Kaydedilen görüntüler sosyal medyada popüler oldu.

Çin’de kaydedildiği ifade edilen görüntülerde kafası balkon demirlerine sıkışan bir bebeğin kurtarılmaya çalışıldığı anlar nefesleri kesti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde ismi açıklanmayan bebek polis ve sağlık ekibinin yoğun çalışması sonucunda kurtarıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

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Metrelerce yükseklikteki bir apartman dairesinin balkonundaki demirlerin arasında kafasını sokan ve sıkıştığı yerde kalan bebeği fark edenler yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri bebeğin kafasını yana çevirip içeri almayı başardı. Yapılan incelemelerin sonucunda büyük bir tehlike atlatan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Çin bebek

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