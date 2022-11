Bu kez işler tersine döndü! Sekiz yaşındaki bir çocuk kendisine saldıran kobrayı ısırarak öldürdü

Hindistan'ın Chhattisgarh kentindeki Pandarpadh köyünde Deepak ismindeki 8 yaşındaki bir çocuk The New Indian Express'te yer alan habere göre zehirli bir yılanın saldırısına uğradı. Aile evinin dışında oynadığı sırada çocuk koluna dolanan bir yılan fark etti. Kolunu şiddetli bir şekilde sallanmasına rağmen sürüngenden kurtulmayı başaramadı. Bunun üzerine ise yılanın vücudunu ısırdı.

“HER ŞEY BİR ANDA OLDU”

The New Indian Express'e konuşan Deepak, “Yılan koluma dolandı ve beni ısırmaya başladı. Tarif edemeyeceğim kadar büyük bir acı çekiyordum. Yılanı kolumdan atmaya çalıştım yerinden kıpırdamadığını görünce iki kez sertçe ısırdım. Her şey bir anda oldu” dedi.

Deepak'ın ailesi onu yakındaki bir tıp merkezine götürdü ve iyileşmesini sağlamak için gözlem altında tuttu. Doktorlar, kobranın zehir salmadığı anlamına gelen "kuru ısırık" yaşadığını tespit etti.