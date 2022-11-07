Yorganı kaldırdığında dehşete düştü! Yatağında yılan bulan kadın ne yapacağını şaşırdı

İngiltere’nin Northants şehrinin Wellingborough kasabasında yaşayan 23 yaşındaki Tasha Lane isimli bir kadın gece saat 4'te uykusunun köpeği tarafından bölündüğünü düşündü. Bacağının yakınlarında bir şeylerin kıpırdadığını hisseden kadın telefonunun fenerini kullanarak yatağı incelemeye başladı.

Yorganın altına baktığında ise hayatının en büyük korkusunu yaşadı. Yorganın altından kendisine bakan bir çift yılan gözü gören kadın ne yapacağını şaşırarak korkuyla çığlık atmaya başladı.

“AYAĞIMA DEĞİNCE ANLADIM”

Uyku sırasında ayağına bir şeyin değdini ancak köpeği olduğunu düşünmesine rağmen tüylerini hissetmemesi üzerine yorganın altına baktığını söyleyen Lane, “Yataktan çığlık atarak fırladım. Tamamen yorganın altındaydı. Beni öldüreceğini düşündüm. ‘Yılan var, yılan var’ diye bağırdım. Gerçekten çok korkunçtu. Yılanlar korku listemde bile yoktu ama şu an tam tepedeler” dedi.

KOMŞUSUNA AİTMİŞ

Turuncu renkli yılanın komşularına ait olduğunu öğrenen Lane ona haber vererek hayvanını teslim almasını istedi. 37 yaşındaki komşu Jade, “Nasıl kaçmayı başardığını bilmiyorum ama neredeyse 3 aydır kayıptı. Onu aramak için evin her köşesine tek tek baktık. Sonunda pes etmiştik. Oğlum onu bulduğumuz için kesinlikle çok mutlu oldu” diye konuştu.