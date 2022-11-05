Dünya bu Türk'ü konuşuyor! Uçağa binmesi için tam 6 sıra koltuk boşaltıldı

2 metre 15 santimetre uzunluğundaki weaver sendromlu Gelgi, Guinnes Dünya Rekorları'nın etkinliği için San Francisco şehrine seyahat etti.Boyu ve rahatsızlıkları nedeniyle uzun süre oturamayan Gelgi'nin sedye ile seyahat etmek zorunda olduğu için tam 6 sıra koltuk boşaltıldı. İlk uçak yolculuğunu gerçekleştiren genç kadın için refakatçi de sağlandı.

KUTLAMA DÜZENLEDİLER

THY'nin kendisine her türlü desteği sağladığını açıklayan Gelgi, bu yolculuğu organize ettikleri için mürettebata ve havayoluna teşekkür etti ve bunun inanılmaz bir deneyim olduğunu söyledi. Görevliler Gelgi için, bir ilk uçuş kutlaması bile düzenlediler.

EN BÜYÜK ELLER VE EN UZUN PARMAKLAR ONUN

Gelgi, bu yılın başlarında, üç yeni dünya rekorunu kırdı. Genç kadın en büyük ellere ve en uzun parmaklara sahip olan kadın ilan edildi. Rümeysa'nın sağ eli 24.93 cm, ortalama bir kadın eli ise genellikle 17 cm civarındadır.