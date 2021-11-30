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Sosyal medyadan defalarca kez atıldığını iddia eden kadın, göğüs ölçüleri nedeniyle kıskanıldığını söyledi

30.11.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Shirley Flynn isimli kadın, göğüs ölçüleri nedeniyle sosyal medya hesaplarının kapatıldığını iddia etmişti. Sosyal medya uygulamalarının topluluk kuralları nedeniyle hesaplarının erişime kapatıldığını öne süre Flynn, kendisini eleştirenleri kıskançlıkla suçladı.

Sosyal medyadan defalarca kez atıldığını iddia eden kadın, göğüs ölçüleri nedeniyle kıskanıldığını söyledi

West Midlands'da yaşayan 40'lı yaşlardaki Shirley Flynn, göğüs ölçüleri nedeniyle sosyal medyadan olumsuz yorumlar aldığını dile getirdi. Sosyal medya uygulamalarındaki paylaşımlarından dolayı topluluk kurallarını ihlal etmesi gerekçesiyle hesaplarının defalarca kez kapatıldığını söyleyen Flynn, olumsuz ve sert eleştirilere maruz kaldığını dile getirdi.

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BEDEN POZİTİFLİĞİNİ SAVUNDU

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Göğüslerini estetik ameliyatla büyüttüğünü söyleyenlerin aksine Flynn, “Aldığım nefret yorumlarının çoğu sahte hesaplardan ya da küçük göğüslü kişilerden geliyor. Bence bu insanlar kendilerine güvensizler ve bu durum kıskançlıktan kaynaklanıyor” dedi.

Sosyal medyada kendisinden daha küçük göğüslere sahip olan kişilerle aynı pozları verdiğinde bile hesaplarının erişime kapatıldığını iddia eden Flynn, “Ayrımcılığa uğradığımı düşünüyorum. Herkesin beden ölçüleriyle mutlu olması gerektiğini hissediyorum. Bu nedenle sıklıkla sosyal medya hesabımından beden pozitifliği paylaşımları yapıyorum” diye konuştu.

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