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Sosyal medyayı şaşırtan ölüm! TikTok fenomeni canlı yayın sırasında zehir içerek intihar etti

26.11.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Luo Xiao Mao Mao Zi' ismiyle bilinen Çinli TikTok fenomeni, sosyal medyada açtığı canlı yayın sırasında zehir içerek intihar etti. Hastaneye kaldırılan fenomen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Sosyal medya hesabından son günlerde yayınladığı videolarla dikkatleri üzerine çeken 'Luo Xiao Mao Mao Zi' depresyondan bahsetmesi ve gençleri intihara teşvik etmesi gerekçesiyle eleştiriliyordu. Sosyal medya takipçilerine depresyonda olduğunu anlatan 'Luo Xiao Mao Mao Zi' açtığı canlı yayın sırasında zehir içerek yaşamına son verdi.

HAYALET EVLİLİK İDDİALARINDAN SONRA KÜLLERİ ÇALINDI

Fenomenin vefatının ardından ise oldukça ilginç bir olay yaşandı. Kadın külleri bulunduğu cenaze evinin bir çalışanı tarafından çalındı. Çalışanın külleri bir hayalet evlilik için sattığı iddia edildi. Olayda ismi geçen ve küllerin çalınması planına yardım ettiği düşünülen 3 kişi polisler tarafından yakalandı.

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3 BİN YILLIK GELENEKMİŞ

Hayalet evlilikler, Çin’in kültürel varlığı içinde bir gelenek olarak kabul ediliyor. Dünyadan ayrılan ruhların çocukların refahını korumak için evlenmesini gerektiğine inanılıyor.

3000 yıllık bu gelenek, genelde ölmüş çocuklarına bir partner bulmak isteyen aileler tarafından yapılıyor. Hatta son zamanlarda sanal marketlerde 'hayalet çöpçatanlar' bile satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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