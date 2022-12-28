Sosyal medyadan dikkat çeken paylaşım! ‘Sugar mommy’ arıyorum dedi... Yaş aralığı: 40-100

Sosyal medyada ‘Enesmoii’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi TikTok kullanıcılarının ilgisini çekti. “Amerika’da Tinder” başlığıyla yaptığı paylaşımda Bektaş, şeker baba akımını şeker anneye çevirdi. Bektaş gönderisinde ise “Şu saatten sonra gözümü kararttım. Yaş aralığını 40-100’e çıkarttım. Kimse kusura bakmasın. Bir tane sugar mommy bulup piyasadan çekileceğim” dedi.

RANDEVUSUNDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Tinder aracılığıyla 67 yaşında bir kadınla eşleştiğini dile getiren Bektaş, randevusu sırasında çekilen bir fotoğrafını da paylaşmayı ihmal etmedi. Bektaş gönderisine, “Hesabı ödedi. Evimden alıp eve bıraktı” dedi. Bektaş'ın gönderisine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcılarından biri gönderiye, "Parti kur oy verek" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Doğru yolu bulmuşsun" yorumunu ekledi.