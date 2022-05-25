Sosyal medyadan itiraf etti! Karısıyla cinsel ilişkiye girdiği sırada kayınvalidesinin aramasına cevap verdi

İsmini açıklamayan bir Reddit kullanıcısı eşiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada başına gelen ilginç bir olaydan söz etti. Çevrimiçi platformda “Kayınvalidem duymaması gereken şeyler duydu” başlığıyla hikayesini anlatan adamın paylaşımı viral oldu.

“KENDİME SİNİRLENİYORUM”

Eşiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada kayınvalidesinin telefon ettiğini ve o anda aramayı reddettiğini düşünen adam yanlışlıkla “yanıtla” tuşuna bastığını anlattı. Kayınvalidesinin duymaması gereken şeyler duyduğunu ve bu durum karşısında çok utandığını dile getiren adam, “Bu sabah saatlerinde oldu. 15-20 dakikada bir bu durum aklıma geldikçe kendime sinirleniyorum. Ne yapmam gerekiyor. Lütfen yardım edin” dedi.



