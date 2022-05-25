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  4. Sosyal medyadan itiraf etti! Karısıyla cinsel ilişkiye girdiği sırada kayınvalidesinin aramasına cevap verdi

Sosyal medyadan itiraf etti! Karısıyla cinsel ilişkiye girdiği sırada kayınvalidesinin aramasına cevap verdi

25.05.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmini açıklamayan bir Reddit kullanıcısı sosyal medyadan yaptığı itirafla kısa sürede popüler olmayı başardı. Karısıyla cinsel ilişkiye girdiği sırada kayınvalidesinin telefon ettiğini dile getiren adam çağrıyı kapatmak yerine farkında olmadan açtığını söyledi. Kayınvalidesinin duymaması gereken şeyler duyduğunu belirten adamın paylaşımı dikkat çekti.

Sosyal medyadan itiraf etti! Karısıyla cinsel ilişkiye girdiği sırada kayınvalidesinin aramasına cevap verdi

İsmini açıklamayan bir Reddit kullanıcısı eşiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada başına gelen ilginç bir olaydan söz etti. Çevrimiçi platformda “Kayınvalidem duymaması gereken şeyler duydu” başlığıyla hikayesini anlatan adamın paylaşımı viral oldu.

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“KENDİME SİNİRLENİYORUM”

Eşiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada kayınvalidesinin telefon ettiğini ve o anda aramayı reddettiğini düşünen adam yanlışlıkla “yanıtla” tuşuna bastığını anlattı. Kayınvalidesinin duymaması gereken şeyler duyduğunu ve bu durum karşısında çok utandığını dile getiren adam, “Bu sabah saatlerinde oldu. 15-20 dakikada bir bu durum aklıma geldikçe kendime sinirleniyorum. Ne yapmam gerekiyor. Lütfen yardım edin” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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