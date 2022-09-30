Sosyal medyadan Nostradamus’un kitabını açıp o sayfaları gösterdi! “Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi”

Fransız astrolog ve kahin Michel de Nostradame, 1555'te Hitler'in yükselişi ve JFK'nin suikastı da dahil olmak üzere geleceği öngördüğü iddia edilen bir kitap yayınladı. Les Prophéties adlı kitabında geleceğe dair binlerce tahminde bulundu. Türkçe adıyla “Gelecek İçin Tam Kehanetler” kitabının 16. yüzyılda Kraliçe 2. Elizabeth’in ölüm tarihini bilen satırlara yer verildiği sayfalar sosyal medyanın gündemine oturdu.

O SAYFALAR POPÜLER OLDU

TikTok’ta ‘Akashiccookbook’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi tarafından paylaşılan Nostradamus’un kitabından sayfalarda “İngiltere Tahtına Geçiş” bölümü dikkatleri çekti. Sosyal medya kullanıcısının gösterdiği sayfalarda Kraliçe!nin 96 yaşında hayatını kaybedeceği ve “Geleceğin kralı III. Charles ve Prenses Consort'u kendilerini Charles'ın annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü üzerine anayasal bir krizle karşı karşıya bulacaklar" cümleleri yazılıydı.

Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan gönderideki sayfalarda “Bu dörtlük İngiliz halkı için sürpriz olmayacak ve geniş etkileri var. Önsöz, Kraliçe II. Elizabeth'in 2022 dolaylarında, yaklaşık doksan altı yaşında, annesinin yaşam süresinden beş yıl kısa bir süre sonra ölecek” cümlelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Söz konusu kitap ve paylaşılan sayfalar sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Çoğu kişi kitabın Nostradamus’un eseri olduğunu iddia etse de bir kısım ise Nostradamus’un çalışmalarının bir yorumlaması olduğunu söyledi.



