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Sosyal medyadan Nostradamus’un kitabını açıp o sayfaları gösterdi! “Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi”

30.09.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en ünlü kahinlerinden biri olarak kabul edilen Nostradamus 1555 yılında yazdığı Les Prophéties kitabında insanlık tarihine ilişkin ilginç kehanetlerde bulundu. Yüzyıllar sonra kehanetlerinin bir bir çıktığının iddia edilmesi üzerine Nostradamus popüler olmayı başardı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölüm tarihini bildiği söyleyen ünlü kahinin kitabındaki o sayfalar sosyal medyada gündem yarattı.

Fransız astrolog ve kahin Michel de Nostradame, 1555'te Hitler'in yükselişi ve JFK'nin suikastı da dahil olmak üzere geleceği öngördüğü iddia edilen bir kitap yayınladı. Les Prophéties adlı kitabında geleceğe dair binlerce tahminde bulundu. Türkçe adıyla “Gelecek İçin Tam Kehanetler” kitabının 16. yüzyılda Kraliçe 2. Elizabeth’in ölüm tarihini bilen satırlara yer verildiği sayfalar sosyal medyanın gündemine oturdu.

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O SAYFALAR POPÜLER OLDU

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TikTok’ta ‘Akashiccookbook’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi tarafından paylaşılan Nostradamus’un kitabından sayfalarda “İngiltere Tahtına Geçiş” bölümü dikkatleri çekti. Sosyal medya kullanıcısının gösterdiği sayfalarda Kraliçe!nin 96 yaşında hayatını kaybedeceği ve “Geleceğin kralı III. Charles ve Prenses Consort'u kendilerini Charles'ın annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü üzerine anayasal bir krizle karşı karşıya bulacaklar" cümleleri yazılıydı.

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Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan gönderideki sayfalarda “Bu dörtlük İngiliz halkı için sürpriz olmayacak ve geniş etkileri var. Önsöz, Kraliçe II. Elizabeth'in 2022 dolaylarında, yaklaşık doksan altı yaşında, annesinin yaşam süresinden beş yıl kısa bir süre sonra ölecek” cümlelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Söz konusu kitap ve paylaşılan sayfalar sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Çoğu kişi kitabın Nostradamus’un eseri olduğunu iddia etse de bir kısım ise Nostradamus’un çalışmalarının bir yorumlaması olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İngiltere Nostradamus elizabeth ingiltere kraliçesi
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