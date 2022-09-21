Kraliçe’nin ölümünü ve Rusya-Ukrayna savaşını bilmişti! Nostradamus’un 2022 yılı kehanetleri yeniden gündem oldu

1503 yılında dünyaya gelen Fransız astrolog, 1555 yılında insanlığın geleceğine kehanetlerini yazdığı 932 dörtlük şiirlerle yüzlerce yıllık bir üne kavuşmayı başardı. Londra'daki büyük yangın, Adolf Hitler'in gelişi ve John F Kennedy suikastını bilmesiyle nam salan ünlü kahin Nostradamus'un 2022 kehanetleri Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümüyle yeniden gündeme geldi. Ünlü kahinin 2022 yılı kehanetleri iklim krizi, savaş, dünyaca ünlü bir liderin ölümü ve gıda krizini kapsıyordu.

SADECE UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI DEĞİL

2022 yılında ülkelerin ekonomik anlamda zorluk yaşayacağından söz eden Nostradamus kitabında bu kehaneti, “Başrahipler, keşişler, öğrenecek acemiler yok. Bal mumdan çok daha pahalıya mal olacak. Buğdayın fiyatı çok yüksek. Çaresizlik yemek için yoldaş” sözleriyle anlattı.

Dünyaca ünlü kahinin 2022 yılındaki üçüncü kehaneti ise iklim kriziyle ilişkiliydi. Nostradamus, “Baş güneş gibi parıldayan denizi kavuracak. Karadeniz'in yaşayan balıkları hemen hemen kaynayacak. Rodos ve Cenova yarı aç olacak. Onları kesmek için yerel halk çok çalışacak” ifadelerini kullandı.

2022 yılı için Nostradamus, bir kralın öleceğini ifade eden “İlk karakter aniden ölecek ve krallığına başkası gelecek” satırlarına yer vermişti. Kraliçe 2. Elizabeth’in 8 Eylül 2022 tarihinde ölümü ise kehanetin gerçekleştiği şeklinde yorumlandı.