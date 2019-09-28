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Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşmaya İzmir'e gitti, ağaçta asılı bulundu

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 28.09.2019 12:55 | Son Güncelleme

Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için Zonguldak'tan İzmir'e geldikten sonra kayıplara karışan Mutlu K. (23), Çeşme ilçesinde bir ağaca asılı halde bulundu. İntihar ettiği tespit edilen Mutlu K.'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşmaya İzmir'e gitti, ağaçta asılı bulundu

Zonguldak'ta yaşayan Mutlu K., iddiaya göre, sosyal medya üzerinden İzmir'de yaşayan genç bir kızla tanıştı. Mutlu K., geçen 11 Ağustos'ta babasına, "Baba ben İzmir'de bir kızla tanıştım onunla evlenmek istiyorum. İzmir'e gitmem lazım" dedi. Otobüsle İzmir'e gelen Mutlu K., babasını arayarak, "Beni merak etmeyim İzmir'deyim" bilgisini verdi. Ancak baba Mustafa K.'den bir daha haber alamadı. Polise kayıp başvurusunda bulundu.

Aradan geçen sürede izine rastlanılmayan Mutlu K.'den dün üzücü haber geldi. Saat 23.30 sıralarında bir kişi, Çeşme ilçesi Altınkum Pırlanta yol ayrımında ağaçta asılı bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, ölen gencin kayıp olarak aranan Mutlu K . olduğunu tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Mutlu K.'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak sosyal medya intihar

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