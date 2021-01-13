Sosyal medyanın akıl hastalığı dükkanına dönüştüğü söyleyen Okan Bayülgen büyük tartışma yarattı!

Sosyal medya dolayısıyla telefonumuz artık bir organımız haline geldi. Düşündüğünüz sizde arada başkaları tarafından yönetilen sanal bir dünyada yaşadığınızı düşünüyor musunuz? Adeta Black Mirror dizisinin herhangi bir sezonundaki bir bölümünde yaşıyor gibi değil miyiz? Herkesin oldukça mutlu olduğu bu sanal dünyada sürekli birilerinin gönderilerini beğenerek günlerimizi geçiriyoruz. İşte sosyal medyanın büyüyen girdabı içinde oradan oraya savrulduğumuz günlerde Okan Bayülgen konuya bir tepkiyle dahil oldu.

Sunucu Saba Tümer’in Instagram’daki canlı yayınına konuk olan ünlü şovmen, "Instagram korkunç bir yer. Nefret ediyorum. Bu kadar çirkinliğin bir arada olduğu başka bir yer yok. Burası bir akıl hastalığı dükkanına dönüştü. İş burada her türlü uyuşturucu, kadın, belki de organ ticaretine kadar gidiyor. Hemen baktım arkadaşlarım ne yapıyor diye. Herkes delirmiş. Ben arkadaşlarımla normal insanlar olarak telefonda falan konuşuyorum fakat korkunç şeyler yapmışlar." dedi.

"Bu Instagram ve WhatsApp Mark Zuckerberg değil mi en son Elon Musk açıklama yaptı "Use Signal", bir anda WhatsApp bize dedi ki Allah o WhatsApp'ı da kahretsin. Ben bu bilgileri Facebook'la paylaşıyorum. Hangi Faceboook bu mezarlık Facebook. Gelecekte sen ve diğer herkes Instagrama koyduğu fotoğraflardan dolayı utanç duyacak. Şimdi ben televizyonda kimi sunuculara bakıyorum. Öyle bir estetik yaptırıyorlar ki baktığın zaman böyle güzel, şöyle dönüyor vakvak amca. Üst dudak böyle uzamış. Ya gerizekalı zaten Instagram'ın filtresi yok mu, niye bir de gerçekten ameliyat oluyorsun! Dikkat et program çekenlere. TikTok’ta dans edenler geri zekalı. Gençlerden niçin ümitli olmamamız gerektiğinin en güzel göstergesi. Bu çocukların yüzde 15 IQ’sü varsa bu telefonlar yüzde 5’e indirdi. Türkiye’nin en ünlü kebap zincirinin sahibi ölmüş hayvanları dövüyor. Oysa dinimizde hayvan kesmenin bir ritüeli var. Bunları akıl hastanesine götürmek lazım." ifadelerini kullandı.