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Sosyal medyanın akıl hastalığı dükkanına dönüştüğü söyleyen Okan Bayülgen büyük tartışma yarattı!

Seray Üstün Seray Üstün 13.01.2021 11:08 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyanın akıl hastalığı dükkanına dönüştüğü söyleyen Okan Bayülgen büyük tartışma yarattı!

Globelleşen dünya düzeni ve teknolojin ilerlemesiyle birlikte sosyal medya çılgınlığı giderek büyüyen bir girdap haline dönüştü. Koronavirüs salgınıyla beraber insanların eve kapanması ve karantina uygulamalarının başlatılması sosyal medya ateşini iyice körükledi. Özellikle Instagram bu konuda başı çekiyor. Sanat dünyasının sevilen isimlerinden biri olan dobra kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Okan Bayülgen’in sosyal medya tespiti kullanıcıları ikiye böldü.

Sosyal medya dolayısıyla telefonumuz artık bir organımız haline geldi. Düşündüğünüz sizde arada başkaları tarafından yönetilen sanal bir dünyada yaşadığınızı düşünüyor musunuz? Adeta Black Mirror dizisinin herhangi bir sezonundaki bir bölümünde yaşıyor gibi değil miyiz? Herkesin oldukça mutlu olduğu bu sanal dünyada sürekli birilerinin gönderilerini beğenerek günlerimizi geçiriyoruz. İşte sosyal medyanın büyüyen girdabı içinde oradan oraya savrulduğumuz günlerde Okan Bayülgen konuya bir tepkiyle dahil oldu.

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Sunucu Saba Tümer’in Instagram’daki canlı yayınına konuk olan ünlü şovmen, "Instagram korkunç bir yer. Nefret ediyorum. Bu kadar çirkinliğin bir arada olduğu başka bir yer yok. Burası bir akıl hastalığı dükkanına dönüştü. İş burada her türlü uyuşturucu, kadın, belki de organ ticaretine kadar gidiyor. Hemen baktım arkadaşlarım ne yapıyor diye. Herkes delirmiş. Ben arkadaşlarımla normal insanlar olarak telefonda falan konuşuyorum fakat korkunç şeyler yapmışlar." dedi.

"Bu Instagram ve WhatsApp Mark Zuckerberg değil mi en son Elon Musk açıklama yaptı "Use Signal", bir anda WhatsApp bize dedi ki Allah o WhatsApp'ı da kahretsin. Ben bu bilgileri Facebook'la paylaşıyorum. Hangi Faceboook bu mezarlık Facebook. Gelecekte sen ve diğer herkes Instagrama koyduğu fotoğraflardan dolayı utanç duyacak. Şimdi ben televizyonda kimi sunuculara bakıyorum. Öyle bir estetik yaptırıyorlar ki baktığın zaman böyle güzel, şöyle dönüyor vakvak amca. Üst dudak böyle uzamış. Ya gerizekalı zaten Instagram'ın filtresi yok mu, niye bir de gerçekten ameliyat oluyorsun! Dikkat et program çekenlere. TikTok’ta dans edenler geri zekalı. Gençlerden niçin ümitli olmamamız gerektiğinin en güzel göstergesi. Bu çocukların yüzde 15 IQ’sü varsa bu telefonlar yüzde 5’e indirdi. Türkiye’nin en ünlü kebap zincirinin sahibi ölmüş hayvanları dövüyor. Oysa dinimizde hayvan kesmenin bir ritüeli var. Bunları akıl hastanesine götürmek lazım." ifadelerini kullandı.

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Okan Bayülgen’in sert açıklamalarından sonra sosyal medyanın yorum kazanı kaynamaya başladı. Sosyal medya kullanıcılarından Okan Bayülgen’i destekleyenler de oldu, eleştirenler de. Okan Bayülgen’in sözlerinden sonra sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar...

Inkedokan bayülgen_LI

Inkedokan bayülgen2_LI

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