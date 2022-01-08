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Sosyal medyanın sahte olduğunu savundu! Doğal halini görenler tanıyamadı

08.01.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model Nicole Sahebi, sosyal medyanın sahte olduğunu kanıtlamak sosyal medya hesabından doğal halini paylaştı. Kusursuz güzellik kalıplarının sosyal medyada etkili olmasıyla beraber filtre ve photosop uygulamalarının kullanımın her geçen gün arttığından söz eden Sahebi, filtreli ve doğal halini anlatan iki fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları iki fotoğraf arasındaki farkları görünce şaşırdı.

Sosyal medyanın sahte olduğunu savundu! Doğal halini görenler tanıyamadı

Sosyal medya insanların kendilerinin en iyi versiyonları paylaştığı bir yer olarak kabul ediliyor. Sosyal medya çoğunlukla mükemmel şekilde görünen pozlarla dolu. Bu durum birçok kullanıcının özgüveninde sarsıntılara neden olurken filtre ve photoshop uygulamalarının kullanımını da fazlalaştırdı. Model Nicole Sahebi, sosyal medyanın sahte olduğunu göstermek için ilginç bir paylaşım yaptı.

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SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ KULLANIYOR

sosyal medya

1.2 milyon sosyal medya takipçisi bulunan Nicole Sahebi, hesabından filtreli ve filtresiz olarak aynı pozu paylaştı. Sosyal medya fenomenlerinin genellikle uygulamalar sayesinde olduklarından farklı göründüklerini ifade eden Sahebi, “Şahsen fotoğraflarımda uygulamayı kullanmıyorum. Sadece farkı görmek istedim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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