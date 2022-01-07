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Sosyal medyanın yeni trendi dekolte kalıpları alt üst etti! 2022 yılının yeni modası: Vulva çatalı dekoltesi

07.01.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın hızlı gelişimine ayak uydurmak kimi zaman zor oluyor. Hemen hemen her gün yeni bir trend sosyal medyada yer alıyor. Özellikle kıyafetlerde başlayan trendler 2022 yılının ilk günlerinde etkisini göstermeye başladı. 2022 yılında yeni bir dekolte anlayışı doğdu. Kasık dekoltelerinden farklı olan bu akımda ‘vulva çatalı’ olarak bilinen bölge ön plana çıktı.

Sosyal medyanın yeni trendi dekolte kalıpları alt üst etti! 2022 yılının yeni modası: Vulva çatalı dekoltesi

Sosyal medyanın hayatın çeşitli alanlarında etkili olmasıyla beraber her yeni bir gün yeni bir akım doğuyor. Üstelik bu akımlar kısa sürede global kullanıcılara ulaşarak adeta çığ gibi büyüyor ve dünyanın her yerinde uygulanmaya başlanıyor. Sosyal medyanın yeni trendi ise dekolteli kıyafetleri bir kez daha ön plana çıkarttı. Geçtiğimiz yıllarda etkili olan kasık dekoltesi trendini takip eden sosyal medya kullanıcıları bu sefer de kıyafetlerdeki vulva çatalı trendine kısa sürede ayak uydurmayı başardı.

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DEKOLTENİN TANIMI DEĞİŞTİ

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Göğüs, bacak ve sırt dekolteleri klasikleşen moda trendleri arasındaki yerini aldı. Sosyal medyada ünlü isimler modayı yakından takip ederek kasık, göğüs altı ve basen dekoltelerine yönelmişti. Sosyal medyada etkili olan yeni trendlere göre bambaşka bir dekolte ortaya çıktı. Vulva ve kasık bölgesindeki çatalın birleştiği çizginin ön plana çıktığı yeni akımda tıbbi olarak vulva çatalı ismi verilen dekolte 2022 yılının ilk trendi olarak göz kırptı.

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sosyal medya
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