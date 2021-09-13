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  4. Sosyal medyanın sınırlarını zorlayan paylaşım! Fenomen ikizler Mathilde ve Pauline Tantot, tamamen çıplak pozlarıyla şaşırttı

Sosyal medyanın sınırlarını zorlayan paylaşım! Fenomen ikizler Mathilde ve Pauline Tantot, tamamen çıplak pozlarıyla şaşırttı

13.09.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram’da 10.4 milyon takipçisi bulunan Mathilde ve 6 milyon takipçisi bulunan ikiz kardeşi Pauline, Fransa’nın Grimaud kentindeki tatillerinden nefes kesen paylaşımlar yaptı. Fransız fenomenler hiçbir şey giymeden çektikleri pencere yansıması pozlarıyla olay yarattı.

Sosyal medyanın sınırlarını zorlayan paylaşım! Fenomen ikizler Mathilde ve Pauline Tantot, tamamen çıplak pozlarıyla şaşırttı

Mathilde ve Pauline Tantot kardeşler sık sık sosyal medya hesaplarından yayınladıkları pozlarla gündeme geliyor. Milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilen kız kardeşler son olarak Grimaud köyündeki tatillerinden kareler paylaştı.

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Pencere yansımasından çekilen çıplak fotoğraflarının altına Mathilde, “Pencere selfieleri benim yeni favorim” notunu ekledi.

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI

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Kısa sürede sosyal medyada popüler olan pozları yaklaşık 789 bin beğeni aldı. Takipçileri ikizleri “Çok güzelsiniz, muhteşem, harika görünüyorsunuz” yorumlarıyla destekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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