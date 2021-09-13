Sosyal medyanın sınırlarını zorlayan paylaşım! Fenomen ikizler Mathilde ve Pauline Tantot, tamamen çıplak pozlarıyla şaşırttı

Mathilde ve Pauline Tantot kardeşler sık sık sosyal medya hesaplarından yayınladıkları pozlarla gündeme geliyor. Milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilen kız kardeşler son olarak Grimaud köyündeki tatillerinden kareler paylaştı.

Pencere yansımasından çekilen çıplak fotoğraflarının altına Mathilde, “Pencere selfieleri benim yeni favorim” notunu ekledi.

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI

Kısa sürede sosyal medyada popüler olan pozları yaklaşık 789 bin beğeni aldı. Takipçileri ikizleri “Çok güzelsiniz, muhteşem, harika görünüyorsunuz” yorumlarıyla destekledi.



