Sosyal medyanın ünlü tostçusu cayır cayır yandı! Deneyin sonu kötü biitti

Çektiği videolar ile sosyal medyada adından söz ettiren tostçu Raşit Yıldırım, Sivas'ta etkili olan soğuk havayı gözler önüne sermek istedi. Sıcak suyu havaya atarak donduğunu göstermek isteyen Yıldırım, kendisini yaktı.

Sivas'ta yaşayan ve çektiği sosyal medya videoları ile ün salan tostçu Raşit Yıldırım, kentte etkili olan soğuk havayı takipçilerine göstermek istedi. İş yerinin önünde sıcak su şovu yapmak isteyen Raşit Yıldırım, suyu havaya dökerek donmasını görüntülemek istedi.

Elindeki sıcak suyun üzerine dökülmesiyle panikleyen Yıldırım'ın vücudunda yanıklar oluştu. Meşhur tostçu Raşit Yıldırım'ın kendisini yaktığı anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

SICAK SU VÜCUDUNA DÖKÜLDÜ

Olay anını anlatan Raşit Yıldırım, "Her gün bir sosyal medya içeriği üretiyorum. Bu kez maalesef talihsiz bir kaza geçirdim. Sivas'ta bugün hava eksi 20 dereceydi. Biz de sıcak su ile bir test yapalım dedik. Demlikte çok fazla su olduğu için kaldırır kaldırmaz kafamdan aşağı döküldü. O esnada sırtımda, kafamda, elimde, göğsümde ciddi yanıklar oluştu. Hemen sonrasında hastaneye gittik. Sağ olsun hastanedeki arkadaşlar tedavi altına alarak pansuman yaptılar. Şu an biraz daha iyiyim" dedi.

"YAPTIĞIMA GERÇEKTEN PİŞMAN OLDUM"

Yaptığı deneyden pişman olduğunu söyleyen Yıldırım, "Sizlerden ricam bu tür deneylerde daha dikkatli olalım. Gerçekten çok tehlikeliymiş. Ben yaptığıma gerçekten pişman oldum. Kimseye de yapmasını tavsiye etmiyorum. O esnada ya soğuk suya girmem gerekiyormuş, ya da karın üzerine yatmam gerekiyormuş. Belki bu hale gelmezdim. Bütün vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

