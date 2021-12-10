Sosyal medyanın yeni trendi ünlüleri etkisi altına aldı! İç çamaşırsız görüntüler popüler oldu

Dünya genelinde iç çamaşırı kullanımı kadınlar için yazılı olmayan kurallardan biri olarak kabul ediliyor. Kadınların iç çamaşırı kullanmaması ve meme uçlarını belli eden kıyafetler tercih etmeleri genel olarak ayıp olarak kabul ediliyor. Ancak sosyal medyada kadınların başlattığı yeni akım sayesinde iç çamaşırları tarihin tozlu sayfalarına kaldırıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Karayipler'in ada ülkesi Barbados’un Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ve cumhuriyeti ilan ettiği törende, ünlü şarkıcı Rihanna, 'Ulusal Kahraman' ilan edildi. Rihanna, törende Prens Charles ile de buluşmuştu. Bu törende Rihanna’nın iç çamaşırsız ve derin sırt dekolteli kıyafeti tartışmalara neden olmuştu. Sosyal medyada başlayan yeni akımla birlikte kadınlar artık daha rahat kombinlerini tercih etmeye başladı.

ÜNLÜ İSİMLER AKIMA AYAK UYDURDU

Rihanna’nın ardından bir diğer iddialı seçim yapan ünlü isim ise Leigh-Anne Pinnock oldu. Boxing Day filmiyle şarkıcılıktan oyunculuğa adım atan Leigh-Anne Pinnock galadaki performansıyla dikkatleri çekti.

47 yaşındaki Victoria Beckham , 52 yaşındaki Jennifer Aniston ve 50 yaşındaki Amanda Holden genellikle iç çamaşırı kullanmayı tercih etmiyor. Bu durumun kendilerini daha özgüvenli hissettirdiğini dile getiren ünlü isimler sosyal medyada akımın popüler olmasından memnun.



