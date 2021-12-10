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Sosyal medyanın yeni trendi ünlüleri etkisi altına aldı! İç çamaşırsız görüntüler popüler oldu

10.12.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada her geçen gün yeni bir trend ortaya çıkıyor. Üstelik bu akımlar kısa sürede global kullanıcılara ulaşarak çığ gibi büyüyor ve dünyanın her yerindeki kullanıcılar tarafından uygulanıyor. Sosyal medyada son dönemde iç çamaşırsız görüntüler popüler olmaya başladı. Akıma ünlü isimler âdeta akın etti.

Sosyal medyanın yeni trendi ünlüleri etkisi altına aldı! İç çamaşırsız görüntüler popüler oldu

Dünya genelinde iç çamaşırı kullanımı kadınlar için yazılı olmayan kurallardan biri olarak kabul ediliyor. Kadınların iç çamaşırı kullanmaması ve meme uçlarını belli eden kıyafetler tercih etmeleri genel olarak ayıp olarak kabul ediliyor. Ancak sosyal medyada kadınların başlattığı yeni akım sayesinde iç çamaşırları tarihin tozlu sayfalarına kaldırıldı.

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Geçtiğimiz haftalarda Karayipler'in ada ülkesi Barbados’un Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ve cumhuriyeti ilan ettiği törende, ünlü şarkıcı Rihanna, 'Ulusal Kahraman' ilan edildi. Rihanna, törende Prens Charles ile de buluşmuştu. Bu törende Rihanna’nın iç çamaşırsız ve derin sırt dekolteli kıyafeti tartışmalara neden olmuştu. Sosyal medyada başlayan yeni akımla birlikte kadınlar artık daha rahat kombinlerini tercih etmeye başladı.

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ÜNLÜ İSİMLER AKIMA AYAK UYDURDU

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Rihanna’nın ardından bir diğer iddialı seçim yapan ünlü isim ise Leigh-Anne Pinnock oldu. Boxing Day filmiyle şarkıcılıktan oyunculuğa adım atan Leigh-Anne Pinnock galadaki performansıyla dikkatleri çekti.

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47 yaşındaki Victoria Beckham , 52 yaşındaki Jennifer Aniston ve 50 yaşındaki Amanda Holden genellikle iç çamaşırı kullanmayı tercih etmiyor. Bu durumun kendilerini daha özgüvenli hissettirdiğini dile getiren ünlü isimler sosyal medyada akımın popüler olmasından memnun.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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