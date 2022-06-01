Love Island'ın Gemma'sı, babasının klas olması için uyardığını söyledi! Kendisine seks yasağı getirdi

Love Island programının yeni yarışmacılarının tanıtıldığı fragmanda ifade eden Liverpool’un efsane futbolcusu Michael Owen'ın en büyük kızı Gemma Owen boy gösterdi. Gerçek aşkı bulmak için programa katıldığını dile getiren 19 yaşındaki Owen, ailesinin ulusal televizyonda kendilerini utandırmaması için uyarı aldığını dile getirdi. Babasının klas olması konusunda kendisini uyardığından söz eden Owen, kendisine seks yasağı getirdiğini söyledi.

"BU YAZ ŞOK YAŞAYACAK"

Ailesinin programa katılma konusunda memnun olmadıklarını dile getiren Owen, “Bundan %100 memnun olduklarını söyleyemem ama onlara saygısızlık edecek veya onları utandıracak hiçbir şey yapmayacağıma güveniyorlar. Babam bana 'Sana yapılacakları ve yapılmayacakları söylemeyeceğim, nasıl davranacağını biliyorsun' dedi. Annemin biraz tavsiyesi, 'Gemma, sadece klas durmayı unutma!' oldu. Babam daha önce hiç izlemedi, bu yüzden neler olup bittiğini tam olarak bildiğini sanmıyorum. Evet, bence bu yaz bir şok yaşayacak” dedi.

“İNSANLARIN BENİ TANIMASINI İSTİYORUM”

Uluslararası bir binici olan Owen, programda kendisini doğru bir şekilde ifade edebilmek için ailesinin kimliğini gizli tutacağını açıkladı. Babasıyla sosyal medya hesabında bile fotoğrafının olmadığını belirten Owen, “Babam Michael Owen gibi olmayacağım çünkü ben öyle biri değilim. Instagram hesabımda bile yok, onunla birlikte fotoğrafımız yok.Kesinlikle bununla övünmüyorum, oldukça sessiz tutuyorum.İnsanların beni sadece eski bir futbolcunun kızı olarak değil, benim adıma tanımasını istiyorum.” diye konuştu.



