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  4. Sosyal medyayı ikiye böldü! Otopark görevlisine numarasını vererek park cezasından kurtuldu... Sonrasında aldığı mesaj şok ediciydi

Sosyal medyayı ikiye böldü! Otopark görevlisine numarasını vererek park cezasından kurtuldu... Sonrasında aldığı mesaj şok ediciydi

14.12.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir organizasyon şirketinin sahibi olan Steph Ledigo, park cezası alması gerekirken, trafik görevlisine telefon numarasını vererek içinde olduğu durumdan kurtulduğunu iddia etmesiyle gündem oldu. Ledigo, numarasını verdiği trafik görevlisinin kendisine gönderdiği mesajın ekran görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaşarak herkesi daha da şaşkına çevirdi.

Sosyal medyayı ikiye böldü! Otopark görevlisine numarasını vererek park cezasından kurtuldu... Sonrasında aldığı mesaj şok ediciydi

Yaşadığı olayı bir Twitter gönderisiyle paylaşan Ledigo "Otopark görevlisi, ona numaramı verirsem bana bilet vermeyeceğini söyledi... bu yüzden sizlere yeni erkek arkadaşım Albert'i takdim ediyorum." diye yazdı. Gönderisine, görevli Albert'tan gelen mesajların bir ekran görüntüsünü de ekledi.

''SENİNİM''

İlk mesaj “Stephanie tanıştığımıza memnun oldum ve sana mutlu Noeller dilerim. Çok güzelsin, öpüyorum. Ben Albert." diyordu. Steph'in yanıtı ise "Ah, teşekkürler Albert!! Günümü güzelleştirdin!” şeklinde oldu. Albert tekrar yazdı ve "Her zaman beklerim aşkım. Lütfen beni erkek arkadaşın say ve bana sahip ol, tamamen seninim.” diye karşılık verdi.

TARTIŞMA YARATTI

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Steph'in gönderisi, yüzlerce beğeni ve yanıt aldı. Ancak durum, sosyal medyayı ikiye bölmüş gibi görünüyordu. Birçok kullanıcı durumu 'ürkütücü' olarak nitelendirdi. Ancak bazıları da durumu tiye almayı seçti. Hatta bir kullanıcı "Onunla evlen, bedava otoparkı düşün!" diye yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya otopark

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