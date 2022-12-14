Sosyal medyayı ikiye böldü! Otopark görevlisine numarasını vererek park cezasından kurtuldu... Sonrasında aldığı mesaj şok ediciydi

Yaşadığı olayı bir Twitter gönderisiyle paylaşan Ledigo "Otopark görevlisi, ona numaramı verirsem bana bilet vermeyeceğini söyledi... bu yüzden sizlere yeni erkek arkadaşım Albert'i takdim ediyorum." diye yazdı. Gönderisine, görevli Albert'tan gelen mesajların bir ekran görüntüsünü de ekledi.

Parking attendant said he wouldn’t give me a ticket if I gave him my number .. so introducing my new boyfriend, Albert. pic.twitter.com/wvBAxbazW7 — steph ledigo (@stephledigo) December 12, 2022

''SENİNİM''

İlk mesaj “Stephanie tanıştığımıza memnun oldum ve sana mutlu Noeller dilerim. Çok güzelsin, öpüyorum. Ben Albert." diyordu. Steph'in yanıtı ise "Ah, teşekkürler Albert!! Günümü güzelleştirdin!” şeklinde oldu. Albert tekrar yazdı ve "Her zaman beklerim aşkım. Lütfen beni erkek arkadaşın say ve bana sahip ol, tamamen seninim.” diye karşılık verdi.

TARTIŞMA YARATTI

Steph'in gönderisi, yüzlerce beğeni ve yanıt aldı. Ancak durum, sosyal medyayı ikiye bölmüş gibi görünüyordu. Birçok kullanıcı durumu 'ürkütücü' olarak nitelendirdi. Ancak bazıları da durumu tiye almayı seçti. Hatta bir kullanıcı "Onunla evlen, bedava otoparkı düşün!" diye yazdı.