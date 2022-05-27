Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti! Trafik cezasını görünce anlam veremedi

İngiltere’de yaşayan 56 yaşındaki emekli bir adam, torunuyla birlikte parka gitmek için yola çıktığı anda göğsünde şiddetli bir ağrı hissetti. Sol kolunun uyuşmaya başlaması üzerine Lucy, arabayı hastaneye sürdü. Hastaneye vardığında ise acil servisin önündeki park yerlerinden özel olarak işaretlenen bölümü fark etmeden rastgele bir şekilde arabasını bıraktı. Tedavisi tamamlandığında yanlış park ettiğini öğrenen adam trafik cezasıyla karşı karşıya kaldı.

KIZI TEPKİ GÖSTERDİ

Clive’in 25 yaşındaki kızı Tazmin, The Sun Gazetesi’ne verdiği röportajda, babasının yoğun bir sağlık sorunu yaşadığı esnada arabasını yanlış yere park etmesinin normal olduğunu ve trafik cezasını ödemek istemediklerini söyledi.

Tazmin, “Babam zaten o esnada gerçekten endişe verici bir sağlık sorunu yaşıyordu. Kendisini zorla hastaneye götürdü. Açıkçası dikkat etmiyordu ve olabildiğince çabuk hastaneye gitmeye çalışıyordu. Aracını yanlış yere park ettiğini ve bu hareketinin doğru olmadığını biliyoruz. Ancak acı içindeydi ve kafası karışıktı. Kasıtlı bir şey değildi ve bu konuda acımasızlar. ” dedi.

PARASINI GERİ VERDİLER

Northampton General Hospital, başlangıçta kurallara bağlı olduklarını söyleyerek Clive’den alınan park cezası ücretinin geri ödenmesini reddettiklerini belirtti. Ancak park yerinin işletilmesine yardımcı olan GroupNexus tarafından yapılan bir incelemeden sonra, park yerindeki levhaların net olmadığı ve hastanın durumu göz önüne alınarak ceza için yapılan ödemenin iade edilmesine karar verilidi. GroupNexus tarafından yapılan açıklamada, “Şimdi geri döndük ve vakayı inceledik. Söz konusu cezayı iptal etmeye karar verdik” ifadeleri kullanıldı.



