Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Bir gören bir daha baktı! Çevresindekilere aldırış etmeden metrodaki boş koltuğa yatağını kurdu

Bir gören bir daha baktı! Çevresindekilere aldırış etmeden metrodaki boş koltuğa yatağını kurdu

13.12.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Delhi metrosunda beline havlu bağlayarak dolaşan bir adam bu kez de metrodaki boş koltuğa elindeki yastık ve çarşafları serdiği anlarla gündem oldu. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde metroda bulunanlar uyuyan adama şaşkınlıklarını gizleyemeden baktı.

Bir gören bir daha baktı! Çevresindekilere aldırış etmeden metrodaki boş koltuğa yatağını kurdu

Hindistan’da yaşayan Mohit Gauhar ismindeki bir adam Delhi metrosunda ilginç anlar yaşattı. Elinde bir yastık ve çarşafla metroya binen adam boş sıradaki koltukları gördüğünde kendisine bir yatak yaptı. O anları çekerek sosyal medya hesabından paylaşan adamı görenler şoke oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

3

Sosyal medyada dikkatleri çeken gönderi kısa sürede 80 binden fazla görüntülenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcıları gönderiyi beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bir dahaki sefere beni de yanına al” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Şimdi aynı hatta gidiyorum” yorumunu ekledi.

İlginizi Çekebilir

Çantasından tuvaletini çıkarttı! Metronun ortasında yaptı

Çantasından tuvaletini çıkarttı! Metronun ortasında yaptı

 Bir gün önce öldü! Ertesi gün geri geldi

Bir gün önce öldü! Ertesi gün geri geldi

 Baktıkça baktılar! Metroya belinde havluyla bindi

Baktıkça baktılar! Metroya belinde havluyla bindi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle ayin ne görüldü ne duyuldu! Dokunduğu her kadın...Böyle ayin ne görüldü ne duyuldu! Dokunduğu her kadın...
Böyle ifşa görülmedi! Sevgilisi ve annesini aynı yatakta bastıBöyle ifşa görülmedi! Sevgilisi ve annesini aynı yatakta bastı
Çıplak elbisesi sosyal medyayı salladı! Bir gören bir daha baktıÇıplak elbisesi sosyal medyayı salladı! Bir gören bir daha baktı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Hindistan new delhi

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünya Kupası’nın kazananını açıkladı! Bir de fotoğraf paylaştı

Dünya Kupası’nın kazananını açıkladı! Bir de fotoğraf paylaştı

Erkeklerin cinsel organını puanlıyor! “Menü dışı istekler...”

Erkeklerin cinsel organını puanlıyor! “Menü dışı istekler...”

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

Pes dedirtti! En yakın arkadaşı ve sevgilisini yatakta bastı

Pes dedirtti! En yakın arkadaşı ve sevgilisini yatakta bastı

İlginizi Çekebilir

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.