Bir gören bir daha baktı! Çevresindekilere aldırış etmeden metrodaki boş koltuğa yatağını kurdu

Hindistan’da yaşayan Mohit Gauhar ismindeki bir adam Delhi metrosunda ilginç anlar yaşattı. Elinde bir yastık ve çarşafla metroya binen adam boş sıradaki koltukları gördüğünde kendisine bir yatak yaptı. O anları çekerek sosyal medya hesabından paylaşan adamı görenler şoke oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada dikkatleri çeken gönderi kısa sürede 80 binden fazla görüntülenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcıları gönderiyi beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bir dahaki sefere beni de yanına al” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Şimdi aynı hatta gidiyorum” yorumunu ekledi.