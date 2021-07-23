Sosyal medyayı salladı! Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'i hiç böyle görmediniz

Melisa Döngel, genç yaşına rağmen çok tutan dizilerde oynamayı başardı ve bu sayede herkesin tanıdığı bir isme dönüştü. Henüz 21 yaşında olan ünlü oyuncu, geçtiğimiz sezonun en sevilen romantik komedisi "Sen Çal Kapımı" ve ilk bölümüyle bile çok izlenen "Aşk Mantık İntikam" ile hayli büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Öte yandan, Melisa Döngel, oyunculuğu kadar korkunç çocukluk yıllarını atlatması ve verdiği adalet mücadelesiyle de büyük takdir topladı. Bir köşeye çekilmek yerine mücadele eden ve hayatın tadını çıkarmaya çalışan Melisa Döngel, son dizisi "Aşk Mantık İntikam" ile daha büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Instagram'daki takipçi sayısı 2.8 milyona yükselen ünlü oyuncu, iddialı olduğu kadar eğlenceli paylaşımlar yaparak hayranlarını mutlu etti. Ama son paylaşımı herkesi şaşırtacak kadar ilginçti.

Hiç kimsede yok

Instagram'da sık sık komik fotoğraflar paylaşan Melisa Döngel, bu kez bir araba selfiesi paylaştı. "Hiç kimsede olmayan MelisaD fotoğrafı." diyen Melisa Döngel, sevimli halleriyle takipçilerini çok güldürdü.

