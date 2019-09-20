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Sosyal medyayı salladı! Hande Erçel ve Buğra Gülsoy...

DİZİ HABERLERİ  | 20.09.2019 10:42 | Son Güncelleme

Hande Erçel ile Buğra Gülsoy'un başrollerinde yer aldığı 'Azize' dizisinin afişi yayınlandı.

Sosyal medyayı salladı! Hande Erçel ve Buğra Gülsoy...

Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un 'Azize' isimli dizide birlikte rol alacakları bir kaç hafta önce ortaya çıkmıştı. 'Azize'nin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Hande Erçel ile Buğra Gülsoy, Instagram hesaplarından 'Azize'nin ilk afişini "Yakında" notuyla paylaştı. Afiş iki ünlü oyuncunun takipçilerinden de oldukça fazla ilgi gördü. Buğra Gülsoy'un paylaşımı 1 saat içinde 50 binin üzerinde beğeni aldı. Hande Erçel'in paylaşımı ise 50 dakika içinde 300 binin üzerinde beğeniye ulaştı.

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Süreç Film'in yapımcılığını üstlendiği 'Azize, Kanal D'de ekrana gelecek.

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hande erçel Buğra Gülsoy azize

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