Sosyal medyayı salladı! Hande Erçel ve Buğra Gülsoy...

Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un 'Azize' isimli dizide birlikte rol alacakları bir kaç hafta önce ortaya çıkmıştı. 'Azize'nin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.

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Hande Erçel ile Buğra Gülsoy, Instagram hesaplarından 'Azize'nin ilk afişini "Yakında" notuyla paylaştı. Afiş iki ünlü oyuncunun takipçilerinden de oldukça fazla ilgi gördü. Buğra Gülsoy'un paylaşımı 1 saat içinde 50 binin üzerinde beğeni aldı. Hande Erçel'in paylaşımı ise 50 dakika içinde 300 binin üzerinde beğeniye ulaştı.

Süreç Film'in yapımcılığını üstlendiği 'Azize, Kanal D'de ekrana gelecek.



