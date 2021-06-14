Sosyal meydayı sallayan aile! Şehri terk ederek kendilerine doğal bir hayat kurdular

Facebook ve Instagram’ın ardından sevilen bir uygulama haline gelen TikTok yeni fenomenlerini doğurmaya devam ediyor. Şehir hayatını terk ederek çocuklarıyla beraber doğal bir yaşam sürdüren anne Ayşegül Uçarü yaptığı paylaşımlarla bir anda TikTok’ta ünlenen bir isim haline geldi. 16 yaşındaki oğlu ve 18 yaşındaki kızıyla tamamen doğal bir yaşam süren Ayşegül Uçar, hesabından genellikle veganlara için özel tarifler paylaşıyor.

"sitagulrose" kullanıcı adıyla TikTok'ta birçok içerik üreten Ayşegül Uçar'ın kızı da şarkılarını seslendirerek sosyal medyadan geniş bir kitleye hitap ediyor. Genç kız, kaşlarını ve bıyıklarını almadığı için bir yandan da tepki topluyor. Yapılan kötü yorumlara aldırış etmediğini ve kendisini bu şekilde güzel bulduğunu ifade eden Sita, ailesiyle yaşadıkları hayatın tadını çıkartıyor.



