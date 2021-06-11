Japon halkının banyo geleneği şaşırttı! Duş almadan önce vücutlarını yıkıyorlar

Japonlar iklim şartları ve gündelik hayatın yoğunluğu içerisinde gece saatlerinde banyo yapmayı tercih ederler. Aynı zamanda banyo kültürlerinde hamamların da özel bir yeri vardır. Bu nedenle sıklıkla kaplıca ve hamam ziyaretleri gerçekleştirirler. Ayrıca maddi durumu iyi olan kişilerin evlerine hamam yaptırması da yaygın bir gelenektir. Çoğunlukla tuvalet ve banyo birbirinden ayrılmış mekanlardır.

Japonlar banyo yaparken birkaç adımdan oluşan özel bir ritüeli takip ederler. İlk adımda bedenlerindeki tozu ve kiri atabilmek için duş alırlar. Bu genellikle küvetin dışında gerçekleştirilir. Bunun nedeni ise küvetin tüm aile bireylerinin ortak kullanımına açık olmasıdır. Ardından ise vücudu rahatlatan, cildi temizleyen ve zihni canlandıran yeşil çayı sularına eklerler. Böylece aslında banyo başlamış olur. Japonlar ayrıca suyun sıcaklığını dikkatlice seçerler. Çok sıcak olan su nem kaybına ve gözeneklerin açılmasına neden olabileceğinden 40 dereceyi geçmemeye özen gösterirler.



