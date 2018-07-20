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Sosyete şokta! Alexandra Sabuncu'nun intiharının ardından dram çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.07.2018 09:30 | Son Güncelleme

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, model Alexandra Sabuncu'nun intiharının ardındaki büyük dramı kaleme aldı. İşte o yazı...

Sosyete şokta! Alexandra Sabuncu'nun intiharının ardından dram çıktı

"Henüz 21 yaşındaki model Alexandra Sabuncu'nun, arkadaşları ile eğlendikleri evin beşinci katından düşüp ağır yaralandığını duyunca çok üzülmüştüm! Birkaç kişiyle konuşunca üzüntüm daha da arttı. Çünkü düşmediği, alkol ve uyuşturucu aldıktan sonra intihar ettiği konuşulan Alexandra'nın üzücü bir hayat hikayesi var.

Bodrum'daki Sabuncu Villaları'nın sahibi Ajda Sabuncu'nun yeğeni olan Alexandra'nın babası uyuşturucudan hapisteymiş, annesi de ortalarda yokmuş! Maçakızı'nın sahibi Sahir Erozan ile ünlü mimar Murat Tabanlıoğlu'nun himayelerine aldığını öğrendiğim Alexandra, aile sorunları yüzünden maalesef bunalımdaymış!

HAMZAOĞLU AMELİYAT ETTİ

Hemen hastaneye kaldırılan, neredeyse kırılmadık kemiği kalmayan ve iç organları büyük zarar gören Alexandra'nın yaşaması büyük mucize. Yoğun bakımda tutulan Alexandra'nın önceki gün ameliyata alındığını öğrendim. Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu, saatler süren operasyonda Alexandra'nın omuriliğindeki üç kırığı, dirsek ve kalçasındaki kırıkları onarmış ve yapay topuk yapmış.

Üzüntüden kahrolan ve hastane kapısından ayrılmayan Sahir Erozan ve Murat Tabanlıoğlu başta olmak üzere tüm sevenleri, Alexandra'nın iyi haberlerini bekliyor. Umarım Alexandra tez zamanda sağlığına kavuşur."

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Anahtar Kelimeler:
Alexandra Sabuncu intihar

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