Sosyete şokta! Ünlü isim intihar etti

Grupaj Lojistik'in patronu Hasan Akandere'nin işleri geçtiğimiz ekim ayında bozulmuştu. Piyasaya 300 milyon lira borcu olduğunu söylenen Akandere’nin arabasına ve Çubuklu’daki 10 milyon dolarlık müthiş villasına icra geldi.

KENDİNİ ASTI

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Hasan Akandere, 6 ay önce eşi Azize Akandere, çocukları Berna, Melda ve Kaan’ı da alıp Almanya’ya yerleşti. Eşi kısa süre önce İstanbul’a geldi.

Geçtiğimiz perşembe akşamı Almanya’daki evinde intihar eden Hasan Akandere, odasında tavana asılı bulundu. Sosyete şoka girdi.

Hasan Akandere'nin cenazesi pazartesi günü İstanbul’a getirilecek. Azize Akandere’yi dostları yalnız bırakmıyor.