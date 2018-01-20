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Sosyete şokta! Ünlü isim intihar etti

MAGAZİN HABERLERİ | 20.01.2018 23:04 | Son Güncelleme 9 saat önce

İstanbul cemiyet hayatının tanınmış simalarından Hasan Akandere, Almanya’daki evinde intihar etti.

Sosyete şokta! Ünlü isim intihar etti

Grupaj Lojistik'in patronu Hasan Akandere'nin işleri geçtiğimiz ekim ayında bozulmuştu. Piyasaya 300 milyon lira borcu olduğunu söylenen Akandere’nin arabasına ve Çubuklu’daki 10 milyon dolarlık müthiş villasına icra geldi.

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Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Hasan Akandere, 6 ay önce eşi Azize Akandere, çocukları Berna, Melda ve Kaan’ı da alıp Almanya’ya yerleşti. Eşi kısa süre önce İstanbul’a geldi.

Geçtiğimiz perşembe akşamı Almanya’daki evinde intihar eden Hasan Akandere, odasında tavana asılı bulundu. Sosyete şoka girdi.

Hasan Akandere'nin cenazesi pazartesi günü İstanbul’a getirilecek. Azize Akandere’yi dostları yalnız bırakmıyor.

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istanbul cemiyet Hasan Akandere intihar

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