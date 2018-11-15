MAGAZİN

Sosyetenin yeni trendi: Çöp atıp geleceğim

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.11.2018 13:51 | Son Güncelleme

Sosyete arasında hızla yayılan Düşen Yıldızlar furyasında sonra şimdi de yeni bir akım daha başladı.

Özellikle TV ekranından tanınan bazı ünlüler evlerinin önüne iç çamaşırlarıyla çıkıp çöplerini atıyorlar.

Sosyetenin yeni trendi: Çöp atıp geleceğim

1 / 29

Yurt dışında başlayan Düşen Yıldızlar furyasına bir yenisi daha eklendi. Bir dönem Jordan adıyla da tanınan model, oyuncu, sunucu ve realty show yıldızı Katie Price, önceki gün üzerinde sutyeni ve pijama altıyla çöp atarken görüntülendi.
2 / 29

Ayağında ev terlikleri de olan Price, protez saçlarını gizleme gereği de duymadı. Görüntülendiğini fark eden Katie Price buna aldırmadı. Çöpünü atan TV yıldızı, biraz da etrafına baktıktan sonra evine döndü.
3 / 29

Yaptığı estetiklerlede de gündeme gelen modelin başında takma saç olduğu görüldü. Price, daha önce de yüzüne yaptırdığı estetik sonrası mutsuz olduğunu instagram takipçileri ile paylaşmıştı.
4 / 29

5 / 29

6 / 29

7 / 29

Geçtiğimiz aylarda İspanya'da tatil yapan Lisa Appleton, önceki gün ev temizliği yaptığı sırada iç çamaşırlı haliyle çöpü dışarı çıkarmıştı.
8 / 29

İç çamaşırı altına topuklu ayakkabı giyen ve cep telefonunu sütyeninde taşıyan TV yıldızı, bu haliyle görüntülenmekten rahatsız olmadı.
9 / 29

Lisa, geçtiğimiz ay The Sun'a verdiği röportajda, göz önünde bulunmaktan rahatsız olmadığını, ileride Kim Kardashian'ın komedyen versiyonu olup tüm dünyada tanınmak istediğini söylemişti.
10 / 29

11 / 29

12 / 29

13 / 29

14 / 29

15 / 29

16 / 29

17 / 29

18 / 29

19 / 29

20 / 29

21 / 29

22 / 29

23 / 29

24 / 29

25 / 29

26 / 29

27 / 29

28 / 29

29 / 29

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ünlü cop iç çamaşırı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert sözler

Fenerbahçe kararını Koeman'a tebliğ etti

Fenerbahçe kararını Koeman'a tebliğ etti

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu

Van'da görülmemiş mağduriyet! Evine, komşusunun duvarda açtığı delikten giriyor

Van'da görülmemiş mağduriyet! Evine, komşusunun duvarda açtığı delikten giriyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
üst beş yıldız belden alt 3 yıldız
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki kadını darp eden Yusuf Harputlu'dan komik açıklama! 'Kuzenim yaptı'

İki kadını darp eden Yusuf Harputlu'dan komik açıklama! 'Kuzenim yaptı'

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Mehmet Ali Erbil'in durumu hakkında yeni gelişme! Doktor kardeşi açıkladı

Mehmet Ali Erbil'in durumu hakkında yeni gelişme! Doktor kardeşi açıkladı

Teoman: Artık eskisi gibi değilim

Teoman: Artık eskisi gibi değilim

İbrahim Büyükak'ın gözyaşları

İbrahim Büyükak'ın gözyaşları

Emily Ratajkowski yılın kadını seçildi

Emily Ratajkowski yılın kadını seçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.