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Sosyetik Gelin filminin konusu nedir? Sosyetik Gelin oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi?

16.04.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyetik Gelin filminin konusu nedir? sorusunun yanıtı filmin 16 Nisan 2022 Cumartesi günü televizyon yayın akışında yer almasının ardından izleyiciler tarafından merak edildi. Ayhan Özdemir'ın yönetmenliğini üstlendiği filmle ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Peki Sosyetik Gelin filminin konusu nedir? Sosyetik Gelin oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi? İşte filme dair detaylar...

Sosyetik Gelin filminin konusu nedir? Sosyetik Gelin oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi?

Sosyetik Gelin filmi 16 Nisan 2022 Cumartesi günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film romantik komedi türündedir. Sosyetik Gelin filminin konusu nedir? Sosyetik Gelin oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi? sorularının yanıtına ve filme dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

SOSYETİK GELİN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sosyetik Gelin filminin konusu şu şekildedir:

Zengin bir ailenin şımarık ve tek çocuğu olan Selin, istemediği bir evliliğe sürüklenince hayatı altüst olur. Selin’in babası Zeki ise çocukluğundan beri kendine rakip olan Kadir tarafından dolandırılır. Selin’in kendini eve kapatmaya niyetli olan Kadir’in oğlu Murat ile evlenmeye hiç niyeti yoktur. Düğün günü kaçmayı başaran Selin, üzerindeki nakit paralar ile otobüse binip Ege’ye doğru yol alır. Selin, yan koltuğunda oturan Asiye’nin de zorla akrabalarının yanına gönderildiğini öğrenmesiyle, birbirlerinin yerine geçmeyi teklif eder. “Sosyetik Gelin ”de 20’li yaşlarındaki Selin’in istemediği bir evlilikten kaçarken başına gelen maceralarına tanık olacaksınız.

SOSYETİK GELİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Sosyetik Gelin filminin oyuncuları şu şekildedir:

Barış Murat Yağcılar - Demir

Gizem Karaca - Selin

Yavuz Topoyan - Mevlüt

Barış Kırlioğlu - Rasim

Sultan Köroğlu - Kılıç Mecbure

Ayşen Sezerel - Hayriye

Levent Çimen - Korkut

SOSYETİK GELİN NEREDE ÇEKİLDİ?

Sosyetik Gelin filmi, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karagözler'de çekilmiştir.

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