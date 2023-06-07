Sosyetik güzel Süreyya Yalçın’ın son haliyle şaşırttı! Zayıflığı dikkat çekti

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Süreyya Yalçın, 2016'da Ozan Baran ile evlendikten sonra ABD'de yaşamaya başladı. Yalçın, tatil için Bodrum'a geldi. Süreyya Yalçın'ın fazla kilolarından kurtulmak için diyet yapması adeta başına iş açtı.

Bodrum'da havuza girdiği esnada verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.

Süreyya Yalçın'ın son paylaşımlarında daha da zayıfladığı görüldü. Yalçın, çok istediği halde kilo alamamasını dert etmediğini paylaşımlarıyla gözler önüne serdi.

Ünlü isim daha önce kendisine yöneltilen Anoreksiya mı yakalanıp yakalanmadığı sorusuna “Gayet sağlıklı ve iyiyim. Hiçbir problemim yok” cevabını vermişti.

Süreyya Yalçın, 1984 yılında dünyaya geldi. 2008 yılında hayata gözlerini yuman Faruk Yalçın’ın kızı olan Süreyya Yalçın, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın da kuzenidir.

Aslen Diyarbakır Ergani’li olan isim, servetiyle Forbes listesine de girmeyi başarmıştır.

Süreyya Yalçın, 2016 yılında Antakyalı işadamı Ozan Baran ile evlenmiştir.





