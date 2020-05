Şota'dan Fenerbahçe açıklaması: Düşman takım mı?

"Bence en kolay karar tescil olur. Diyelim ki bitti... Her şey bitti. Yeni bir sezon başlayacak, dendi. Dediğim gibi bu en kolay karar olur. Dünyaya bir bakarsın, Almanya'da ligler başlıyor. Nasıl yapabiliyorlar? Bizden daha iyi durumda değillerdi. Ölüm sayıları ortada... 16 Mart'ta durduruldu ligler, 100'den fazla vaka yoktu. Diyelim ki 1000'di, bugün ne kadar? 100 bin. Eylül'de tekrar 1000 olsa ne olacak? Başlamayacak mı ligler? Temiz bir protokolle devam edilebileceğini düşünüyorum. Güney Kore iyi bir örnek, 2. haftayı oynayacaklar. Keza Belarus'da oynanıyor, Almanya'da lig başlıyor. Süper lig için başlangıç tarihine kadar gitmek lazım. Sonuçta bu virüs yok olmuyorsa; bununla yaşamak zorundayız. Yeni sezonda da virüs yok olmazsa başlatmayacak mıyız?"

ALEXANDER SÖRLOTH REKORUNUZU KIRAR MI?

"Birisi bunu bir gün kıracak, kırması da gerekiyor. Kaç sene geçti üzerinden... Kim ne kadar atıyor diye de bu zamana kadar takip etmedim açıkçası. Takım iyi oynuyor, pozisyona kolay giriyor Sörloth... Taraftar da arkasında, kalan maçlarda gerekli gol sayısını atabilir. Tabi önemli olan benim gibi gol kralı olmasın sadece aynı zamanda şampiyon da olsun. Ben şampiyon olamadım, keşke şampiyon olsaydım da gol kralı olmasaydım. Ama Sörloth'un ikisi için de şansı var. İnşallah ikisini de gerçekleştirecek. Ben ikisinden birini seçecek olursam onun (Sörloth) için şampiyon olmasını isterim."

Trabzon'da yaşadığınız ilginç anılardan bahseder misiniz?

"Trabzonspor'a geldik birkaç hafta oynadık. Havaalanında biri geldi, 'Do you speak English' dedi. Biz de 'Yes' diye yanıt verdik. Daha sonra 'Arçil - Şota' dedi ve gitti. Onun İngilizcesi o kadardı." (Gülerek)

Türkiye'den yakın zamanda teklif geldi mi, kariyer planlamanızda neler var?

"Benim ailem İstanbul'da yaşıyor. Kasımpaşa'ya da büyük saygım var, başkanı çok severim. Resmi bir teklif yoktu genel anlamda. Çalışıyorum zaten Özbekistan'da biliniyor. Arabistan'dan Avrupa'dan Rusya'dan teklifler vardı; gidemedim. Çünkü lig devam ediyordu 3 kupa kazandık."