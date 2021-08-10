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  4. South Park için 900 milyon dolarlık dev anlaşma! Yeni film için kolları sıvadılar

South Park için 900 milyon dolarlık dev anlaşma! Yeni film için kolları sıvadılar

10.08.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1997 yılından beri yayınlanmaya devam eden, yetişkinlere yönelik çizgi dizi South Park'ın yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stone, filmleri ve mini dizileri içeren 900 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.

South Park için 900 milyon dolarlık dev anlaşma! Yeni film için kolları sıvadılar

Tüm dünyada yakından takip edilen South Park ilk olarak 1999 yılında televizyon ekranlarından sonra beyaz perdeye taşınmıştı. South Park: Bigger, Longer & Uncut filmiyle büyük bir başarı elde edilmişti. Yeni anlaşmanın detaylarından söz eden South Park'ın yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stone, yıl sonunda yeni bir filmle daha sevenlerini selamlayacak.

SOUTH PARK KONUSU

South Park, Stan Marsh, Kyle Broflosvki, Eric Cartman ve Kenny McCormick adlı dört genci ve yaşadıkları Colorado kasabasındaki meydana gelen talihsizlikleri anlatıyor.

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