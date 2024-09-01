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Soyadı gerilimi büyüyor! Sessizliğini bozan Necla Nazır eski eşi Ferdi Tayfur'a ateş püskürdü 'Sabrımın sonundayım'

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
01.09.2024 12:29
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Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Aydın arasında sular durulmuyor. Ünlü şarkıcı sonunda kızına resti çekerek 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunacağını söylemiş ve avukatı aracılığıyla açıklama yapmıştı. Bu haberin ardından konuşan Tuğçe Tayfur dava dosyasının içeriğini incelediğinde babasının ondan soyadı için 50 milyon TL ya da yüzde 58'lik hisse istediğini iddia etmişti. Soyadı krizine dahil olan anne Necla Nazır da açtı ağzını yumdu gözünü.

Tayfur ailesinde soyadı krizi giderek büyüyor. Ünlü şarkı Ferdi Tayfur kızının 'Tayfur' soyadı ile marka oluşturmasının hemen ardından kendi soyadını kullanmasına yasak getirmişti. Tuğçe Aydın'dan sonra bu kez anne Necla Nazır eski eşi Ferdi Tayfur'a adeta ateş püskürdü.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. Son olarak sahneleri bırakıp maneviyata yönelen Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile tanıştıktan kısa bir sonra evlenmiş ve haziran ayında da çocuğunu dünyaya getirmişti. Kızıyla bir süredir sorunlar yaşadığı bilinen Ferdi Tayfur kızının düğününe dahi gitmemişti.

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Ferdi Tayfur son olarak avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla yaptığı açıklama ile kızı Tuğçe'nin 'Tayfur' soyadını kullanmasına yasak getirdi.

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Bu açıklamanın ardından ilk kez konuşan Tuğçe Aydın, "Ben haksızlığa geldiğimde susamıyorum, gerçekten deniyorum susmayı. Dosyayı benden gizlediler. Çok merak edip dosyanın içeriğini gördüğümde utandım biliyor musunuz. Yüzüm kızardı. Tuğçe Tayfur Store bir marka ve ben tanımadığımız birinin soyadını gasp etmiyorum. Bu benim öz babamın soyadı ve sen bunun için benden 50 milyon TL mi istiyorsun? 50 milyon TL olmazsa da %58 hisse mi istiyorsun? Utandım. Yemin ediyorum utandım. Tuğçe Tayfur benim sen değilsin ki... Ben Ferdi Tayfur Store açmadım. Kendi adımla açtım mağazayı. Senin istediğin gibi oldu; sahneyi bırak, sen zaten güzel çizim yapıyorsun dedin. Kocamda arkamda durdu işte. Şoktayım" demişti.

"HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

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Bu kez Ferdi Tayfur'ın eski eşi Necla Nazır sessizliğini bozdu. Kızının arkasında duran Necla Nazır eski eşine sert çıktı. Nazır açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Her şeyden önce ailevi meselelerimizle ilgili karşınızda olmaktan inanın çok mahcubum. Hepinizden özür diliyorum. Dünyada bu kadar kargaşa varken, küçük bebekler, anneler, babalar öldürülürken kendi özel yaşantımızla toplumu meşgul ettiğimizden dolayı hepinizden gerçekten çok özür diliyorum.

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Beni merak etmişsiniz 'Necla hanımın bu olanlardan haberi yok mu?' diye. Tabi ki haberim var. Yıllarca sustum, kendi kabuğuma çekildim. Evladımı da böyle yetiştirdim. Her şeyden önce ben bir kadın ve bir anneyim.

Evladımın her tarafı kurtlu olsa onu dişimle taşırım, yine taşırım. Evladım söz konusu olduğu için bu kırmızı çizgim. O yalnız değil. Onun Allah'ı var. Onun bir ailesi var. Aslanlar gibi ardında duran bir eşi var.

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Ferdi bey yıllar önce neden kaçıp gittiniz? Söyleyeyim. Siz bana bir kadınla birlikte olduğunuzu ve hamile olduğunu, bir erkek çocuğu doğuracağını söylediğinizde bayıldınız. Ben de kızımı alıp sizi terk ettim. Siz Japonya'ya kaçtınız. Bu yüzden kaçtınız.

Evladım ne yaptı? Hanginize ne yaptı? Menajerliğini bıraktırdı diye mi? Nedenlerini de açıklayayım mı? Beni konuşturmayın. Sabrımın sonundayım.

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Evladımın, torunlarımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni, evladına düşman bir baba ilan ettiler bunlar.

"SEN BÖYLE BİR İNSAN MIYDIN?"

Ne yaptı Tuğçe sana. Ne malında ne mülkünde gözü olmadı. Ben evladımın, torunlarımın rızkını senin etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni ne duruma düşürdüler, sen böyle bir insan mıydın? Seni evladına düşman bir baba ilan ettiler bunlar. Benim evladım sizin elinize doğdu ne yaptı Tuğçe size? Ben buradayım annesiyim evladımın arkasındayım."

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur Necla Nazır Tuğçe Tayfur
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