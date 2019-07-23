Soyguncunun mermilerinden kurşungeçirmez cam ile kurtuldu

Olay, ABD’nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde, 14 Temmuz günü yerel saatle 3:50 sıralarında meydana geldi.

Silahlı soyguncu, markete girerek kasiyere silahını doğrulttu ve kasadaki paraları istedi. Kasiyerin reddetmesi ve polisi araması üzerine sinirlenen soyguncu, kasiyerin bulunduğu camla kaplı küçük odanın kapısına giderek içeri girmeye çalıştı. Başarısız olan soyguncu, silahıyla kapının üzerinde bulunan cam bölmeye 6 kez ateş etti. Camın kurşungeçirmez olduğunu fark eden soyguncu kaçtı.

Polis, olaya dair inceleme başlatırken; soyguncunun hala arandığı belirtildi.

(DHA)

