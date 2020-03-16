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  4. Söylemezsem Olmaz'ın yeni sunucuları Seren Serengil ve Seda Akgül oldu

Söylemezsem Olmaz'ın yeni sunucuları Seren Serengil ve Seda Akgül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 10:56 | Son Güncelleme

Ece Erken’in Söylemezsem Olmaz adlı programdan ayrılmasıyla birlikte Bircan Bali’nin yeni partnerleri belli oldu. Ece Erken'in yerine Seda Akgül ve Seren Serengil geldi.

Söylemezsem Olmaz'ın yeni sunucuları Seren Serengil ve Seda Akgül oldu

Ece Erken’in Söylemezsem Olmaz adlı programdan ayrılmasıyla birlikte Bali’nin partnerinin kim olacağı merak konusuydu.

Evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan ve aldatılan eşin evine gidip arabalarına zarar veren Erken gelen tepkiler üzerine geçtiğimiz günlerde sunucusu olduğu Söylemezsem Olmaz programından istif etmişti. Erken'in yerine iki ünlü sunucu geldi.

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Bircan Bali’nin yeni partnerleri Seda Akgül ve Seren Serengil oldu.

Ece Erken’in Söylemezsem Olmaz adlı programdan ayrılmasıyla birlikte Bali’nin partnerinin kim olacağı merak konusuydu.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
serooo seni özlemiştik ıyiki geldin .O masa bi sana kalsa yine program uçar
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