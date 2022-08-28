Söylemezsem Olmaz ne zaman, saat kaçta? Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto ile Söylemezsem Olmaz programının yeni sezon tarihi!

Söylemezsem Olmaz programının yeni sezonunun ilk canlı yayını için geri sayım sürüyor. Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun magazin yorumculuğu yaptığı programa ilişkin detaylar bir süre önce belli olmuştu. Peki Söylemezsem Olmaz ne zaman, saat kaçta? İşte Söylemezsem Olmaz programının yeni sezon tarihi ve saati...

SÖYLEMEZSEM OLMAZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Söylemezsem Olmaz programı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun magazin yorumculuğu yaptığı Söylemezsem Olmaz programının yeni sezonu 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü başlıyor.

Söylemezsem Olmaz Hafta içi her sabah saat 08:45'de canlı olarak ekrana gelecek.

