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Söylemezsem Olmaz ne zaman, saat kaçta? Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto ile Söylemezsem Olmaz programının yeni sezon tarihi!

28.08.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemezsem Olmaz programının yeni sezon tarihi belli oldu. Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto bir süredir sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin paylaşımlarda bulunuyor. Peki Söylemezsem Olmaz ne zaman, saat kaçta? İşte Beyaz TV'nin ilgiyle takip edilen popüler magazin programı Söylemezsem Olmaz'ın yeni sezon ilk bölüm tarihi ve saati...

Söylemezsem Olmaz ne zaman, saat kaçta? Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto ile Söylemezsem Olmaz programının yeni sezon tarihi!

Söylemezsem Olmaz programının yeni sezonunun ilk canlı yayını için geri sayım sürüyor. Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun magazin yorumculuğu yaptığı programa ilişkin detaylar bir süre önce belli olmuştu. Peki Söylemezsem Olmaz ne zaman, saat kaçta? İşte Söylemezsem Olmaz programının yeni sezon tarihi ve saati...

SÖYLEMEZSEM OLMAZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Söylemezsem Olmaz programı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun magazin yorumculuğu yaptığı Söylemezsem Olmaz programının yeni sezonu 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü başlıyor.

Söylemezsem Olmaz Hafta içi her sabah saat 08:45'de canlı olarak ekrana gelecek.

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Bircan Bali Seren Serengil Söylemezsem Olmaz Arto sosyal medya magazin
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