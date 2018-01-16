Söz 30. bölümden ilk sahne! Yavuz hapishaneye giriyor

Söz dizisinin 22 Ocak Pazartesi ekrana gelecek olan 30. bölümünden ön izleme yayınlandı. Yavuz, düşmanlarıyla dolu bir cezaevine giriyor.

Yavuz, Tim’i korumak için kararını veriyor...

Yavuz, İstanbul’da yaşadığı saldırının ardından hakkında yürütülen soruşturma sonucu daha büyük bir sarsıntı yaşayacaktır. Agah’ın babası olması sadece onun değil arkadaşlarının da hayatını etkileyecektir. Timin dağılıp dağılmaması Yavuz’un vereceği karara bağlıdır.

Hafız füzelerin yok edilmesi için hayatından vazgeçerken, Tim arkadaşlarını geride bırakmamak için bütün gücüyle savaşmaya devam eder.

Yabancı Büyükelçi’nin gayretleriyle füzeleri alan Çolak, ele geçirdiği kodlar sayesinde füzeleri ateşlemeyi başarır. Füzelerden birisi Karabayır’ı vurmak için yola çıkmıştır bile…

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