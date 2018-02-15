Söz 34. yeni bölüm fragmanı izle: Şok sahne Çaylak ölüyor mu?

Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Söz yeni bölüm ilk sahnesi heyecanla izlendi. Söz yeni bölüm ilk sahnesinde Erdem Albay, Yavuz Üsteğmen, Fethi ve Güneş, silahlarını kuşanarak operasyona gidiyorlar. Herkes ekibin diğer üyelerini merak ediyor. Keşanlı, Hafız, Çaylak ve Aşık'ın olmadığı sahnede eksik olan Tim, diğerlerini kurtarmaya mı gidiyor?

Söz 34. bölüm fragmanı merak uyandırdı. Söz son bölümden sonra yayınlanan yeni bölüm ilk sahnesinde Erdem Albay dahi operasyon giysileri içinde yer alırken görüntülerde eksik olan Çaylak ile Keşanlı'nın esir düştüğü sanılıyor. Çaylak, Keşanlı'ya "Abi ben başaramayacağım galiba." diyor ve Su ile annesinin ölüm haberi karşısında çok üzüleceğini düşünen Çaylak'ı Keşanlı teselli etmek istiyor.

Söz 34. yeni bölüm fragmanı izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Star TV'de pazartesi akşamları yayınlanan Söz yeni bölüm merakla beklenmeye başlandı. Operasyon sırasında yaralanan Feyzullah'ın Mücahit'e söylediği sözler yürekleri dağladı. Keşanlı ise Çaylak'a moral vermek için çaba sarfediyor. Söz yeni bölümde Çaylak şehit mi düşüyor? Su ile annesini evine gelenler Çaylak'ın şehit haberini vermek için mi geldiler? İşte Söz 34. yeni bölüm fragmanı...





SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çolak Time karşı tuzak kuruyor. Uyuşturucu operasyonunda büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olan timi operasyon sonunda kritik bir görev beklemektedir.

Derman’ın planı sonucunda araçlarında bir bombayla kalan Kenan Müdür ve Erdem Yarbay bu kıskaçtan kurtulmak için riskli bir plan yapar. Bu planda timin de kritik bir görevi vardır. İkiye ayrılan tim, bir yandan uyuşturucu dolu kamyonu sağ salim emniyet güçlerine teslim etmek için uğraşırken, diğer yandan Kenan Müdür’ün arabasına koyulan bombayı imha etmek için mücadele eder.

Hastanede ölümle pençeleşen Safiye için artık Bahar’ın yapacağı bir şey yoktur. Üstelik Safiye’nin hayatına mal olan tehlike artık çok daha yakınlarındadır.

Harekatın başka bir safhaya geçmesiyle yeni bir kara birliği sınır dışına sevk edilir. Tim bu sevk sırasında önemli bir görev alır. Çolak’ın time karşı kurduğu tuzağı bertaraf etmek çok kolay olmayacaktır.