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Söz 35. son bölüm izle: Derman, Yavuz'u sıkıştırdı! (Söz 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 27.02.2018 08:21 | Son Güncelleme

Söz 35. son bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Star TV'de dün akşam ekrana gelen Söz son bölümde Çaylak ve Nazlı kurtarıldılar. Çaylak, gözlerini açtı ve hayati tehlikeyi atlattı. Fakat Nazlı'ya yapılan uyuşturucu iğne, onu krizlere sokmaya devam ediyor. Nazlı'ya iğneyi yapan adamı yakalayan Yavuz ve adamları, Derman'ın pususu altında köşeye sıkıştırıldı. Bu sahne sonrasında Söz 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Söz 35. son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

Söz 35. son bölüm izle: Derman, Yavuz'u sıkıştırdı! (Söz 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Söz 35. son bölümde heyecan son noktaya ulaştı. Pazartesi akşamları Star TV'de ekrana gelen Söz dizisinin bir önceki bölümünde Çaylak ile Keşanlı'dan haber alınamıyor, Çaylak ağır yaralı ve Nazlı ise Derman'ın adamları tarafından kaçırılmıştı. Derman, Nazlı'ya çok tehlikeli bir uyuşturucu enjekte ettirir. Bu Nazlı'yı sürekli krize sokar. Hafız ile Aşık'ın ulaştığı Çaylak ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılır ve yapılan müdaheleler sonrasında hayati tehlikeyi atlattı. Fakat, Yavuz, Ateş ve Fethi Derman'ın adamları tarafından köşeye sıkıştırılır. Tim nasıl kurtulacak? Sağ çıkabilecekler mi? Söz 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Söz 35. son bölüm....

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Söz 35. son bölümde bir tarafta Çaylak, diğer tarafta Nazlı ölümün eşiğindedir. Tim bu iki zorlu görevden başarıyla çıkmak için canla başla mücadele eder. Nazlı’yı kurtarmak için Eylem’in açığa çıkma riskini alan Tim, Erdem komutanlığında Derman’ın gizli mekanlarından birisine baskın düzenler. Karabatak’ın kahramanlığıyla Nazlı Derman’ın adamlarının elinden kurtulur ama durumu ağırdır.

Hafız komutasındaki tim ise Çaylak ve Keşanlı’ya ulaşmayı başarır ama çok fazla kan kaybeden Çaylak’ın nabzı giderek düşmektedir. Hemen Türkiye’ye dönmeleri gerekmektedir. Fakat bu o kadar kolay olmaz. Yolda karşılaştıkları hain pusu Çaylak’ın yaşam mücadelesini giderek zorlaştırır. Çaylak’ı hayatta tutacağına söz veren Keşanlı, bu kıskaçtan kurtulmak için canını bile feda etmeye hazırdır.

Derman’ın peşine düşen Agah, Çolak’la yaptığı anlaşmayı yerine getirmek için kolları sıvar. Fakat Çolak her zamanki gibi yine büyük bir oyun oynayarak Agah’ı karşısına alır. Ama Agah’ın her zaman bir B planı vardır.

Çolak giderek güç kaybederken Derman yavaş yavaş yerini sağlamlaştırır. Onun acımasızlığı sınır ötesindeki topraklarda kendini göstermeye başlamıştır. Söz son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Söz 35. son bölümü izle

SÖZ 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Söz son bölüm final sahnesi ile izleyenleri yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak araştırmaya sevk etti. Söz son bölümde Çaylak ve Nazlı'nın durumu merak ediliyordu. İlgiyle izlenen dizinin son bölümünde Çaylak hayati tehlikeyi atlattı. Fakat Nazlı, Derman'ın yaptığı uyuşturucu nedeniyle çok zor durumdadır. Narkotik'ten Ceren, Nazlı'ya yapılan uyuşturucunun yeni yeni türediğini ve çok tehlikeli bir madde olduğunu söylemesi ailesini üzüntüye boğdu. Söz son bölüm final sahnesinde ise Yavuz Üsteğmen, Karabatak ve Fethi'nin olduğu ekip, Nazlı'ya şırıngayı yapan adamı yakalarlar. Fakat Derman'ın adamları tarafından pusuya düşürülür. Üçünün üzerine lazer işareti ile silahlar doğrultulmuştur. Tim oradan nasıl çıkacak? Nasıl kurtulacak? Henüz yayınlanmayan Söz yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Söz 36. yeni bölüm fragmanı için tıklayınız https://www.startv.com.tr/dizi/soz/fragmanlar

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