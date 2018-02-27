Söz 35. son bölüm izle: Derman, Yavuz'u sıkıştırdı! (Söz 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Söz 35. son bölümde heyecan son noktaya ulaştı. Pazartesi akşamları Star TV'de ekrana gelen Söz dizisinin bir önceki bölümünde Çaylak ile Keşanlı'dan haber alınamıyor, Çaylak ağır yaralı ve Nazlı ise Derman'ın adamları tarafından kaçırılmıştı. Derman, Nazlı'ya çok tehlikeli bir uyuşturucu enjekte ettirir. Bu Nazlı'yı sürekli krize sokar. Hafız ile Aşık'ın ulaştığı Çaylak ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılır ve yapılan müdaheleler sonrasında hayati tehlikeyi atlattı. Fakat, Yavuz, Ateş ve Fethi Derman'ın adamları tarafından köşeye sıkıştırılır. Tim nasıl kurtulacak? Sağ çıkabilecekler mi? Söz 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Söz 35. son bölüm....

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Söz 35. son bölümde bir tarafta Çaylak, diğer tarafta Nazlı ölümün eşiğindedir. Tim bu iki zorlu görevden başarıyla çıkmak için canla başla mücadele eder. Nazlı’yı kurtarmak için Eylem’in açığa çıkma riskini alan Tim, Erdem komutanlığında Derman’ın gizli mekanlarından birisine baskın düzenler. Karabatak’ın kahramanlığıyla Nazlı Derman’ın adamlarının elinden kurtulur ama durumu ağırdır.