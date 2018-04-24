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Söz 43. son bölüm izle: Agah yakalandı! (Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 24.04.2018 08:51 | Son Güncelleme

Söz 43. son bölümü dün akşam Star TV'de yayınlandı. Heyecanla izlenen Söz son bölümü nefes kesen bir final ile sonlandı. Medusa. İlk Adım adlı Söz 43. bölümde Tim, Bahar ile Yavuz'u kurtardıktan sonra yönünü İstanbul'a çeviriyor. Teröristlerin çok büyük bomba patlamayı hedeflediğini Agah sayesinde öğrenen ekip, zamanında durdurup felaketi önledi. Fakat bu durum Agah'ın gizli kimliğinin ortaya çıkmasına neden oldu. Agah, Derman'ın eline düştü. Peki Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Söz 43. son bölüm izle: Agah yakalandı! (Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Söz 43. son bölümü dün akşam Star TV'de izleyicisi ile buluştu. Pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizilerinden olan Söz son bölümde Bahar ile Yavuz, Tim sayesinde teröristlerin elinden kurtuldu. Agah, ateşe ile Derman'ın harekete geçirdiği Medusa planının ilk adımını öğreniyor. İstanbul'da çok büyük bir patlama gerçekleştirmek isteyen teröristleri durdurmak Yavuz ve ekibine kalır. Agah sayesinde yerini öğrenen ve zamanından müdahele eden ekip bombayı durdurmayı başarıyorlar. Fakat bu durumda Agah'ın gizli kimliğini deşifre etmiş oldu. Derman, Agah'ı felç edecek şekilde arkasında bıçaklıyor. Derman ile Yavuz arasında geçen konuşma ise Agah'ın Yavuz'un babası olduğu öğreniliyor. Agah'a ne olacak merak ediliyor. Peki Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz son bölümü haberimizde.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaralı halde teröristlerin hedefinde olan Yavuz, Bahar’ın da yardımıyla tehlikeyi savuşturmayı başarır. Ama teröristlerin takibinden kurtulmak için sığındıkları ormanda yollarını kaybederler. Yavuz ve Bahar, Tim gelene kadar yalnız başlarına gece boyunca mücadeleye devam edeceklerdir. Bu mücadele birbirlerine olan sevgilerini tekrar hatırlamak için de bir fırsat doğuracaktır.

Kimliği deşifre olan Derman, Ataşe’yle kafa kafaya verip Medusa planını hızlandırma kararı alırlar. Tim’in bu planı önlemek için elindeki tek fırsat Ebu Zübeyir’e ulaşmaktır. Medusa planının şifrelerini para karşılığı satmayı kabul eden Ebu Zübeyir, Karabatak ve Eylem’in takibindedir. Ama Ataşe de yıllardır peşinde olduğu Ebu Zübeyir’e ulaşacak ve bilgi satmasını önlemek için her yolu deneyecektir.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

Eylem verdiği kararla Avcı’yla olan bağını koparmak üzereyken, evlilik yolunda ilk adımı atan Çaylak ve Su’ya Tim’in güzel bir sürprizi vardır. Nazlı ise Güler’in rahatsızlığı sonucu alacağı haberle hayatının şokunu yaşayacaktır.

Ebu Zübeyir’den aldığı bilgiyle harekete geçen Tim büyük bir katliamı önlemek için İstanbul’a doğru yola çıkar.

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Star TV'nin soluk soluğa izlenen dizisi Söz son bölümden sonra yeni bölüm fragmanı hemen araştırılmaya başlandı. Söz son bölümde ekip, Agah sayesinde İstanbul'da patlatılacak bombanın yerini öğrenmiş ve yaptıları müdahele ile çok büyük bir felaketi önlemiş oldular. Fakat ateşe ile Derman, bu olay sonrasında içlerinde istihbaratı sızdıran kişinin Agah olduğunu anlamış oldular. Agah, Derman'ın bıçak darbesi ile felç olmuş, Derman ile Yavuz arasında ateşli bir konuşma geçmişti. Şimdi Agah'a ne olacak? Yavuz babasını bulabilecek mi? Derman ne planlıyor? Söz yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Söz yeni bölüm fragmanı için tıklayınız

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