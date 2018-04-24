Söz 43. son bölüm izle: Agah yakalandı! (Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Söz 43. son bölümü dün akşam Star TV'de izleyicisi ile buluştu. Pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizilerinden olan Söz son bölümde Bahar ile Yavuz, Tim sayesinde teröristlerin elinden kurtuldu. Agah, ateşe ile Derman'ın harekete geçirdiği Medusa planının ilk adımını öğreniyor. İstanbul'da çok büyük bir patlama gerçekleştirmek isteyen teröristleri durdurmak Yavuz ve ekibine kalır. Agah sayesinde yerini öğrenen ve zamanından müdahele eden ekip bombayı durdurmayı başarıyorlar. Fakat bu durumda Agah'ın gizli kimliğini deşifre etmiş oldu. Derman, Agah'ı felç edecek şekilde arkasında bıçaklıyor. Derman ile Yavuz arasında geçen konuşma ise Agah'ın Yavuz'un babası olduğu öğreniliyor. Agah'a ne olacak merak ediliyor. Peki Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz son bölümü haberimizde.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaralı halde teröristlerin hedefinde olan Yavuz, Bahar’ın da yardımıyla tehlikeyi savuşturmayı başarır. Ama teröristlerin takibinden kurtulmak için sığındıkları ormanda yollarını kaybederler. Yavuz ve Bahar, Tim gelene kadar yalnız başlarına gece boyunca mücadeleye devam edeceklerdir. Bu mücadele birbirlerine olan sevgilerini tekrar hatırlamak için de bir fırsat doğuracaktır.