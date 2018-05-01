Söz 44. son bölüm izle: Agah kurtuldu mu? (Söz 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Söz 44. son bölümü Star TV'de izleyicisi tarafından soluksuz izlendi. Yavuz'un babası Agah'ın hayatından endişe ettiği ve hayati bir karar vermek zorunda kaldığı Söz son bölümde Tim, Agah'ı kurtarmak, Derman'ı ele geçirmek ve Medusa planını önlemek için nefes kesen bir operasyon yaptı. Peki Agah kurtuldu mu? Söz 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 44. son bölümü detayları ile haberimizde.

SÖZ 44. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Söz son bölümde; Agah’ın deşifre olmasının aslında Medusa’yı önlemek için bir plan olduğunu öğrenen Yavuz, babasının hayatından endişe duysa da onun vereceği işareti beklemektedir.

Bu sırada Agah’ın yıllar boyunca biriktirdiği Medusa ve yabancı bürokratların kirli işlerini ortaya seren bilgilerle dolu bir dosyanın Ankara’ya ulaştırılması gerekmektedir. Erdem ve Yavuz bu görev için birlikte hareket ederken, Ataşe bu bilgilerin yerine ulaşmaması için onları takip etmektedir.

Söz son bölümü izle

Derman’ın yapacağı eylem Yavuz’u hayati bir karar vermek zorunda bırakır.

Ebu Zübeyir’in tutulduğu özel hapishaneye gönderilen Agah, Medusa’ya dair bilgileri öğrenmek için harekete geçer. Agah’tan gelecek işaretle, onu tutulduğu yerden kurtarmak için harekete geçmeyi planlayan Tim, gerekli bilgileri Karabatak sayesinde elde eder..