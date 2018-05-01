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Söz 44. son bölüm izle: Agah kurtuldu mu? (Söz 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 01.05.2018 00:35 | Son Güncelleme

Söz 44. son bölümü, Star TV'de hayranları ile buluştu. vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri'nin hikayesini anlatan Söz son bölümü yine nefesleri kesti. Yavuz, Tim ile birlikte Agah'ı kurtarmak ve Medusa'yı durdurmak için harekete geçti. Peki Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 44. son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

Söz 44. son bölüm izle: Agah kurtuldu mu? (Söz 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Söz 44. son bölümü Star TV'de izleyicisi tarafından soluksuz izlendi. Yavuz'un babası Agah'ın hayatından endişe ettiği ve hayati bir karar vermek zorunda kaldığı Söz son bölümde Tim, Agah'ı kurtarmak, Derman'ı ele geçirmek ve Medusa planını önlemek için nefes kesen bir operasyon yaptı. Peki Agah kurtuldu mu? Söz 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 44. son bölümü detayları ile haberimizde.

SÖZ 44. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Söz son bölümde; Agah’ın deşifre olmasının aslında Medusa’yı önlemek için bir plan olduğunu öğrenen Yavuz, babasının hayatından endişe duysa da onun vereceği işareti beklemektedir.

Bu sırada Agah’ın yıllar boyunca biriktirdiği Medusa ve yabancı bürokratların kirli işlerini ortaya seren bilgilerle dolu bir dosyanın Ankara’ya ulaştırılması gerekmektedir. Erdem ve Yavuz bu görev için birlikte hareket ederken, Ataşe bu bilgilerin yerine ulaşmaması için onları takip etmektedir.

Söz son bölümü izle

Derman’ın yapacağı eylem Yavuz’u hayati bir karar vermek zorunda bırakır.

Ebu Zübeyir’in tutulduğu özel hapishaneye gönderilen Agah, Medusa’ya dair bilgileri öğrenmek için harekete geçer. Agah’tan gelecek işaretle, onu tutulduğu yerden kurtarmak için harekete geçmeyi planlayan Tim, gerekli bilgileri Karabatak sayesinde elde eder..

Karabatak ise gece çıktığı görevde hiç ummadığı sürprizlerle karşılaşır.

SÖZ 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Star TV'de dün akşam ekrana gelen Söz son bölümden sonra Söz 45. yeni bölüm fragmanı merak edildi. Söz son bölümde soluksuz izlenen Tim'in operasyonu ile Yavuz'un Agah'ı kurtarmak için vermek zorunda olduğu karar herkesi heyecanlandırdı. Merakla beklenen Söz yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Söz 45. yeni bölüm fragmanı

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