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Söz 47. yeni bölüm 2. fragmanı: Yaralan kim? (Söz son bölümde neler oldu?)

DİZİ HABERLERİ  | 20.05.2018 10:18 | Son Güncelleme

Söz 47. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Star TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Söz yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Söz 47. yeni bölüm fragmanında operasyon sırasında yaralanan ve arkadaşları tarafından taşınan kim merak ediliyor. Asmalar Operasyonu’nda sıkışıp kalan Tim, bu durumda nasıl çıkacak? Söz son bölümde neler oldu? Söz 47. bölümde neler olacak? İşte Söz 47. yeni bölüm 2. fragmanı...

Söz 47. yeni bölüm 2. fragmanı: Yaralan kim? (Söz son bölümde neler oldu?)

Söz 47. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi Söz yeni bölümde Tim sıkışıp kaldığı operasyondan sağ salim çıkabilecek mi? Söz yeni bölüm fragmanında Tim'den birisi yaralanıyor. Fragmanı izleyenlerde bu sahne merak uyandırdı. Söz 47 bölüm fragmanında yaralanan kim? Tim'e yardım için gelen ekipten biri mi? Son bölümde yaralanan Avcı mı? Söz son bölümde neler olmuştu? İşte Söz 47. yeni bölüm fragmanı...

SÖZ 47. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

SÖZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asmalar Operasyonu’nda sıkışıp kalan Tim için zorlu bir mücadele başlar. Bu mücadele hem yapılacak büyük terör eylemine dair delilleri bulmak, hem de Medusa’nın kalbini yerle bir ederek sağ salim eve dönmek içindir. Fakat Derman ve Ataşe, Asmalar’ı akla hayale gelmedik tuzaklarla donatmışlardır.

Bu tuzaklardan kurtulup Derman ve Ataşe’ye ulaşmak için Tim kimi zaman hayatlarını riske atsa da asla vazgeçmeyeceklerdir.

Derman büyük terör eylemi için hazırladığı bir gemiyi Türkiye sınırlarına yaklaşması için harekete geçirir. Geminin sınırlarımıza yaklaşması halinde büyük bir felaket ülkemizi beklemektedir. Tim artık zamanla yarışmaktadır.

Tim Asmalar’da canı pahasına mücadele ederken Bahar, Nazlı, Güler ve Su hiç beklemedikleri bir anda tehlikenin içine düşerler. Onlar için de geri sayım başlamıştır.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkiye için büyük bir tehdit haline gelen Derman, son anda gelen bir emirle rotasını tutuklu olan Ataşe’ye çevirir.

Yabancı devlet yetkililerinin dur emrine rağmen Ataşe’yi onların elinden alan Derman, büyük terör eylemi için Ataşe ile birlikte devam kararı alacaktır. Medusa Planı, artık sadece onların bildiği bir rota üzerinden yönetilmektedir.

Medusa Planı’na dair bütün bilgilerin saklandığı gizli karargâhı ortaya çıkarmak için Eylem, Avcı ve Karabatak görevlendirilir. Gece bölgeye ulaşan Eylem, Avcı ve Karabatak’ı hain bir tuzak beklemektedir. Bu tuzak Avcı’yı ölümle burun buruna getirir.

Bahar’la birlikte tehlikelerle dolu sürpriz bir gece geçiren Yavuz, babası Agah’ın ondan istediklerini yerine getirmek için harekete geçer. Avcı’nın hayatının tehlikede olduğu haberi gelir gelmez, Yavuz yönetimindeki Tim yola çıkarak Eylem, Avcı ve Karabatak’ı düştükleri tehlikeli durumdan çıkarmak için büyük bir mücadeleye girişir.


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