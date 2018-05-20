Söz 47. yeni bölüm 2. fragmanı: Yaralan kim? (Söz son bölümde neler oldu?)

Söz 47. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi Söz yeni bölümde Tim sıkışıp kaldığı operasyondan sağ salim çıkabilecek mi? Söz yeni bölüm fragmanında Tim'den birisi yaralanıyor. Fragmanı izleyenlerde bu sahne merak uyandırdı. Söz 47 bölüm fragmanında yaralanan kim? Tim'e yardım için gelen ekipten biri mi? Son bölümde yaralanan Avcı mı? Söz son bölümde neler olmuştu? İşte Söz 47. yeni bölüm fragmanı...

SÖZ 47. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

SÖZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asmalar Operasyonu’nda sıkışıp kalan Tim için zorlu bir mücadele başlar. Bu mücadele hem yapılacak büyük terör eylemine dair delilleri bulmak, hem de Medusa’nın kalbini yerle bir ederek sağ salim eve dönmek içindir. Fakat Derman ve Ataşe, Asmalar’ı akla hayale gelmedik tuzaklarla donatmışlardır.

Bu tuzaklardan kurtulup Derman ve Ataşe’ye ulaşmak için Tim kimi zaman hayatlarını riske atsa da asla vazgeçmeyeceklerdir.

Derman büyük terör eylemi için hazırladığı bir gemiyi Türkiye sınırlarına yaklaşması için harekete geçirir. Geminin sınırlarımıza yaklaşması halinde büyük bir felaket ülkemizi beklemektedir. Tim artık zamanla yarışmaktadır.