Söz 52. yeni bölüm fragmanı: Hedefte Savcı Derya var! (Söz son bölüm izle)

Söz 52. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. 3. sezona bomba gibi bir giriş yapan Söz dizisi 51. bölümü Pazartesi akşamı ekrana gelmişti. Söz son bölümde Kasap Dragan'ın bomba tehditi nedeniyle Tim, Yavuz'un ölmediğini öğreniyor. Diğer yandan Yavuz, babası Agah'ın ölüm haberini alıyor. Yavuz, babasını kaybetmenin acısını kardeşlerine kavuşmasıyla tesellli ediyor. Söz yeni bölüm fragmanında Dragan'ın hedefinde Savcı Derya var. Düğünde yapılmak üzere olan suikasti sezen Yavuz, onu korumak için kendini feda ediyor ve önüne atlıyor. İşte Söz 52. yeni bölüm fragmanı...

SÖZ 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başka bir kimlikle hayatına devam eden Yavuz’un yaşadığı acılar hala dinmemiştir. Üniformasından ve Tim’den uzak olmanın zorluğu bir yana, yalnız hayatında ona eşlik eden şey kâbusları ve kaybettiklerinin acısıdır. Ama unutmak bir kenara dursun, bu acılar daha da büyükleriyle sınanacaktır!

Son yıllarda ülkemizin yaşadığı terör saldırılarına bir yenisini daha eklemek isteyen Kasap lakaplı Dragan Ratkoviç, İstanbul’da art arda eylemler düzenlemek için harekete geçer. Canlı bombalarla bütün ülkeyi tehdit eden Dragan’ın yetkililerden tek bir isteği vardır. Yavuz Karasu!