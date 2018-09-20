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Söz 52. yeni bölüm fragmanı: Hedefte Savcı Derya var! (Söz son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 20.09.2018 08:59 | Son Güncelleme

Söz 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Yavuz Karasu, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya, Sarp Akkaya'nın olduğu Söz, Pazartesi günü yeni sezonuna girmişti. Söz son bölümde Yavuz, babası Agah'ın şokunu yaşarken Tim'deki arkadaşlarına kavuşmuştu. Fakat İstanbul'da Kasap Dragan'ın yerleştirdiği bombaların tehlikesi devam ediyor. Söz 52.yeni bölüm fragmanında Yavuz, suikast yapılmak üzere olunan Savcı Derya'yı kurtarmak için kendini feda ediyor. İşte Söz 52. yeni bölüm fragmanı...

Söz 52. yeni bölüm fragmanı: Hedefte Savcı Derya var! (Söz son bölüm izle)

Söz 52. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. 3. sezona bomba gibi bir giriş yapan Söz dizisi 51. bölümü Pazartesi akşamı ekrana gelmişti. Söz son bölümde Kasap Dragan'ın bomba tehditi nedeniyle Tim, Yavuz'un ölmediğini öğreniyor. Diğer yandan Yavuz, babası Agah'ın ölüm haberini alıyor. Yavuz, babasını kaybetmenin acısını kardeşlerine kavuşmasıyla tesellli ediyor. Söz yeni bölüm fragmanında Dragan'ın hedefinde Savcı Derya var. Düğünde yapılmak üzere olan suikasti sezen Yavuz, onu korumak için kendini feda ediyor ve önüne atlıyor. İşte Söz 52. yeni bölüm fragmanı...

SÖZ 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başka bir kimlikle hayatına devam eden Yavuz’un yaşadığı acılar hala dinmemiştir. Üniformasından ve Tim’den uzak olmanın zorluğu bir yana, yalnız hayatında ona eşlik eden şey kâbusları ve kaybettiklerinin acısıdır. Ama unutmak bir kenara dursun, bu acılar daha da büyükleriyle sınanacaktır!

Son yıllarda ülkemizin yaşadığı terör saldırılarına bir yenisini daha eklemek isteyen Kasap lakaplı Dragan Ratkoviç, İstanbul’da art arda eylemler düzenlemek için harekete geçer. Canlı bombalarla bütün ülkeyi tehdit eden Dragan’ın yetkililerden tek bir isteği vardır. Yavuz Karasu!

Böyle olağanüstü bir durumda, düğün hazırlıkları için İstanbul’da olan Tim ve Erdem diğer güvenlik güçleriyle birlikte bombaları durdurmak için görevlendirilir.

Yavuz, Dragan’ın isteğini öğrendiğinde canını seve seve feda etmekten çekinmeyecektir. Operasyonda yetkili isimlerden olan Savcı Derya buna karşı çıksa da Yavuz’un kaybedeceği tek şey, artık onun için değersiz olan canıdır.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

Tim, Yavuz’un yaşadığını bilmeden ona destek olmak için var gücüyle çabalarken özledikleri ve ölümüne her gün üzüldükleri komutanlarıyla yolları kesişmek üzeredir.

Ama Yavuz’u teslim almak Dragan’ın büyük planının sadece bir parçasıdır. Ülke güvenliğini tehdit eden bir plan için düğmeye basan Dragan’ın düzenlediği bu saldırılar, birçok vatandaşımız gibi, Savcı Derya ile Yavuz’a da derinden sarsılacakları acılar yaşatacaktır.

SÖZ 52. BÖLÜM ÖN İZLEME

Umutsuzluk yok Yavuz! Mücadele etmek var, boyun eğmemek var, zalime eyvallah dememek var!


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