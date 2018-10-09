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Söz dizisi 55. yeni bölüm fragmanı! Dragan'ın yaşatmaya çalıştığı gizemli kişi kim?

DİZİ HABERLERİ  | 09.10.2018 01:24 | Son Güncelleme

Star TV'de ekrana gelen Söz dizisinin 55. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Söz dizisi 55. bölüm fragmanında, Dragan'ın herkesten sakladığı ve yaşaması için gizli bir sağlık birimi oluşturduğu kişi kim? Dragan kalp nakli yapılan gizemli kişi için uymaması halinde tekrar nakil yapılmasını istiyor. 'O yaşadığı için siz hayattasınız' diyen Dragan'ın yaşamasını istediği kişinin kim olduğu Söz'ün yeni bölümünde ortaya çıkacak. İşte Söz dizisi yeni bölüm fragmanı...

Söz dizisi 55. yeni bölüm fragmanı! Dragan'ın yaşatmaya çalıştığı gizemli kişi kim?

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Sarp Akkaya , Mehmet Özgür, Nihat Altınkaya, Meriç Aral, Mine Çayıroğlu'nun rol aldığı Söz dizisi, 8 Ekim Pazartesi akşamı 54. bölümüyle Star TV'de ekrana geldi.

Söz 54. son bölümde; Dragan, Milli Güvenlik planına, Yavuz ise Nisan’a ulaştı. Tim kara listenin ilk ismine operasyon düzenliyor. Savcı Derya, Yavuz’un izini sürdü. Dragan’ı durdurmak için Tim harekete geçti. Dragan'ın adamı Ivan, Milli Güvenlik Protokolü ile ilgili çok önemli bilgilere ulaştı. Dragan hedefine çok yaklaştı ancak Yavuz karşına çıktı. Timin başındaki Albay Erdem ise, Dragan'ı alt etmek için kendi hayatını feda etti.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yavuz’un elinden kurtulan Dragan, İvan’ın yarattığı programla güvenlik sistemlerine sızmayı başarmış ve Milli Güvenlik Protokolü hakkında çok önemli bilgilere ulaşmıştır. Artık hedefine çok yakın bir mesafededir.

Dragan’a destek olmak için Türkiye’ye gelen Nisan, Yavuz’un hedefindedir. Dragan’ın planladığı saldırıyı önlemek için Nisan’la yüz yüze gelen Yavuz, istediğini alabilmek için Nisan’ın en büyük zaafını kullanır; ölüm korkusu.

Dragan’ın son adımı atmak için hazırladığı planın karşısında artık tek bir engel vardır; Yavuz Karasu.

Derya kendisine yapılan saldırının izlerini sürerken Yavuz’un otelde yaptığı operasyonun görüntülerine ulaşır. Yavuz’un time katılmama sebebini öğrenmeye iyice yaklaşmıştır. Bu durum Derya ve Yavuz’u bir kez daha karşı karşıya getirir.

Nisan ve beraberindeki terör eylemcilerine destek olmaya kalkan kara listedeki örgüt temsilcileri eylem hazırlıklarına başlamıştır. Türkiye’de kargaşa yaratacak bombalı eylemler düzenlemek isteyen bu isimleri önlemek için harekete geçen Tim, operasyon sırasında büyük bir engelle karşılaşır. Bu engeli aşabilmek için operasyonu komuta eden Albay Erdem kendi hayatını feda etmek zorunda kalacaktır.

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