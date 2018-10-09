Söz dizisi 55. yeni bölüm fragmanı! Dragan'ın yaşatmaya çalıştığı gizemli kişi kim?

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Sarp Akkaya , Mehmet Özgür, Nihat Altınkaya, Meriç Aral, Mine Çayıroğlu'nun rol aldığı Söz dizisi, 8 Ekim Pazartesi akşamı 54. bölümüyle Star TV'de ekrana geldi.

Söz 54. son bölümde; Dragan, Milli Güvenlik planına, Yavuz ise Nisan’a ulaştı. Tim kara listenin ilk ismine operasyon düzenliyor. Savcı Derya, Yavuz’un izini sürdü. Dragan’ı durdurmak için Tim harekete geçti. Dragan'ın adamı Ivan, Milli Güvenlik Protokolü ile ilgili çok önemli bilgilere ulaştı. Dragan hedefine çok yaklaştı ancak Yavuz karşına çıktı. Timin başındaki Albay Erdem ise, Dragan'ı alt etmek için kendi hayatını feda etti.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz’un elinden kurtulan Dragan, İvan’ın yarattığı programla güvenlik sistemlerine sızmayı başarmış ve Milli Güvenlik Protokolü hakkında çok önemli bilgilere ulaşmıştır. Artık hedefine çok yakın bir mesafededir.

Dragan’a destek olmak için Türkiye’ye gelen Nisan, Yavuz’un hedefindedir. Dragan’ın planladığı saldırıyı önlemek için Nisan’la yüz yüze gelen Yavuz, istediğini alabilmek için Nisan’ın en büyük zaafını kullanır; ölüm korkusu.