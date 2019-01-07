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Söz dizisi 66. yeni bölüm bu akşam var mı? 7 Ocak Pazartesi Star TV yayın akışı!

DİZİ HABERLERİ  | 07.01.2019 01:30 | Son Güncelleme

Söz dizisinin 66. yeni bölümü dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor. Söz dizisinin iki hafta önce ekrana gelen son bölümünde Savcı Derya ve Karabatak'ın akıbeti merak konusu olmuştu. Yavuz Derya'yı vurmuştu. Peki Söz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Söz dizisi neden yok? İşte 7 Ocak Pazartesi Star TV yayın akışı ve Söz son bölümde yaşananlar.

Söz dizisi 66. yeni bölüm bu akşam var mı? 7 Ocak Pazartesi Star TV yayın akışı!

Star TV'nin sevilen dizisi Söz, yeni yılla birlikte ekrana ara verdi. Söz'ün 24 Aralık Pazartesi yayınlanan son bölümünde Savcı Derya vurulmuştu. Peki Söz'in 66. yeni bölümü ne zaman ekrana gelecek? Yeni yıl nedeniyle tatile giren dizinin yeni bölümünün iki hafta sonra 21 Ocak Pazartesi yayınlanması bekleniyor.

Star TV'de ise 7 Ocak Pazartesi akşamı 20.00'de Erkenci Kuş'un tekrar bölümü, 22.30'da ise Söz'ün tekrarı ekrana gelecek.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yavuz’un yoluna çıkmasını engellemek isteyen Sami, Yavuz’a değil en yakınlarına zarar vermek için harekete geçmiştir. Tamirhaneye yapılan saldırıda Yavuz’un yetişme çabalarına rağmen Kopuk’u almayı başarırlar.

Tim, Karabatak’ı almak için yabancı üssün kapılarına dayanır. Karabatak’ı almak için canlarını bile vermekten çekinmeyeceklerini de üs bölgesindeki tüm askerlere ilan ederler: Ölmek var Karabatak’ı almadan dönmek yok…

Tim’in bu kararlılığı Dragan ve üs bölgesi komutanını tedirgin eder. Bir an önce kurtulmak için bir plan yapmaları gerekmektedir. Dragan’ın yapacağı bu plan Karabatak’ı ölümle burun buruna getirir. Ama Karabatak bir yemin etmiştir. Şero’yu öldürmeden ölmeye niyeti yoktur.

Sami elinde tuttuğu Kopuk için Yavuz’dan bütün zararını karşılamasını ister. Ama en yakınındakilere zarar gelmemesi için Yavuz’un neler yapabileceğini bilmemektedir. Kopuk’un hayatını tehlikeye atan Sami ve ekibi, hayatlarının dersini alacaktır.

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